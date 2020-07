Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A távozó polgármester szerint óriási a feszültség Balatonszemesen, ő azonban nem akar harcolni, ezért inkább lemond. Szerinte egyesek csak le akarták őt járatni. Megpróbáltuk kideríteni, mi folyik a Balaton déli partján. Riport Balatonszemesről.","shortLead":"A távozó polgármester szerint óriási a feszültség Balatonszemesen, ő azonban nem akar harcolni, ezért inkább lemond...","id":"20200702_Rejtelyes_ero_buktatta_meg_a_fideszes_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f4660-2615-4f32-a48d-16d38dea1791","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Rejtelyes_ero_buktatta_meg_a_fideszes_polgarmestert","timestamp":"2020. július. 02. 06:30","title":"Rejtélyes erő buktatta meg a fideszes polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","shortLead":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","id":"20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a22858-fc86-4d87-91ae-4a360aa4c565","keywords":null,"link":"/sport/20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 02. 16:21","title":"Leállították a dán kupadöntőt, mert túl közel ültek egymáshoz a drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","shortLead":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","id":"20200703_pataky_attila_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16efbe-65d0-4d0c-bb9f-fa972392cd15","keywords":null,"link":"/elet/20200703_pataky_attila_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 03. 11:12","title":"Pataky Attila a spirituális barátaival, táltosként is megünnepli születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a Loki a debreceni identitás része, ezért mellé kell állni. Az MSZP képviselője is megszavazta a kezdeményezést, a DK-sok szerint viszont nem most lett volna itt az ideje focicsapatot venni. ","shortLead":"A polgármester szerint a Loki a debreceni identitás része, ezért mellé kell állni. Az MSZP képviselője is megszavazta...","id":"20200702_debrecen_kozgyules_dvsc_foci_szima_gabor_papp_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516ba1fa-f80c-4b73-bf34-3f47947d903f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_debrecen_kozgyules_dvsc_foci_szima_gabor_papp_laszlo","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Megszavazta a közgyűlés: átveszi a fociklubot a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak becsületsértés, az ügyészség szerint azonban közösség tagja elleni erőszak volt.","shortLead":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak...","id":"20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f09f4-e8a3-482b-a4f8-4cd7b3de41ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2020. július. 02. 11:32","title":"Lesodorta egy rabbi fejéről a kipát – becsületsértésért ítéltél el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kamerát is telepített a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a Váci útra. Nem mind mér majd sebességet, és egyelőre tesztüzemben működnek.\r

","shortLead":"Három kamerát is telepített a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a Váci útra. Nem mind mér majd sebességet...","id":"20200702_Traffipaxok_a_vaci_uron_telepitettek_Karacsonyek_FORI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aded8e-311c-4688-96b9-e33442142711","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Traffipaxok_a_vaci_uron_telepitettek_Karacsonyek_FORI","timestamp":"2020. július. 02. 17:18","title":"Megerősítették: 3 új traffipaxot telepítettek a Váci útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy így alakult, de bíznak benne, hogy hamarosan újra találkozhatnak a rajongókkal. ","shortLead":"Sajnálják, hogy így alakult, de bíznak benne, hogy hamarosan újra találkozhatnak a rajongókkal. ","id":"20200703_Ideiglenes_szunetet_jelentett_be_a_Quimby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818f59b-5b95-4f67-8f14-8d0d78e91394","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Ideiglenes_szunetet_jelentett_be_a_Quimby","timestamp":"2020. július. 03. 16:26","title":"Kiss Tibi 2020 végéig visszavonul, ideiglenes szünetet jelentett be a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június elejéig összesen 160-170 ezer főt bocsáthattak el a magyar cégek a GKI szerint.","shortLead":"Június elejéig összesen 160-170 ezer főt bocsáthattak el a magyar cégek a GKI szerint.","id":"20200702_elbocsatas_kirugas_magyar_cegek_gki_kenyszerszabadsag_allasido_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc2a069-13cc-42a9-84b6-9894066c8411","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_elbocsatas_kirugas_magyar_cegek_gki_kenyszerszabadsag_allasido_tavmunka","timestamp":"2020. július. 02. 14:31","title":"Országosan legalább 160-170 ezer embert bocsáthattak el a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]