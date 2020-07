Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is támogatja. ","shortLead":"A turistabuszok kiváltására szolgáló gellérthegyi siklóprojekt régóta húzódik, de most már Kreinbacher József is...","id":"20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9ad4a-cf9c-4f2c-b835-be511b3f627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39c361-d33e-446e-8287-bdcd2594aedd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_siklo_gellerthegy_turistabusz_kreinbacher_jozsef","timestamp":"2020. július. 02. 18:45","title":"A magyar pezsgőkirály is beszáll a gellérthegyi sikló megépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","shortLead":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","id":"20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544cfae-084c-4ff5-86b0-aeadd522cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 15:51","title":"10 millió eurós áfacsalás elkövetőit vették őrizetbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","shortLead":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","id":"20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89aff9-55e6-4d7c-b3e1-688f7b43349f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. július. 03. 09:26","title":"Újabb mozgás a Life TV-nél: Joshi Bharat visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar–ugandai együttműködés keretében korábban 100 ezer ember számára biztosították az ivóvízellátást.","shortLead":"A magyar–ugandai együttműködés keretében korábban 100 ezer ember számára biztosították az ivóvízellátást.","id":"20200703_szijjarto_peter_uganda_kibervedelem_elemzokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d1958-6eed-497a-b9f5-61c4b725249b","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_szijjarto_peter_uganda_kibervedelem_elemzokozpont","timestamp":"2020. július. 03. 10:22","title":"Szijjártó: Magyarország kibervédelmi elemzőközpontot alakított ki Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5806fc7c-2e40-41a1-994c-4926edfcf13d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200701_nehez_posony_marci_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5806fc7c-2e40-41a1-994c-4926edfcf13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0955944-ea94-40cb-ad81-c5b2038b9520","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_nehez_posony_marci_bucsu","timestamp":"2020. július. 01. 15:12","title":"Végső búcsút vettünk jogászunktól, barátunktól, Nehéz-Posony Marcitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db54569a-52e3-48f8-9ee6-dbed103f1834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók vezetésével, több mint egy évtizeden át tartó genetikai nyomozással jutott el nemzetközi kutatócsoport egy család férfi tagjait három generáció óta sújtó kórkép eredetéhez. Eredményeik a betegség kezelése mellett annak megértésében is sokat segíthetnek, hogy miként kezelik az emberi sejtek az örökítőanyagban található, genetikai kódon túli információkat.","shortLead":"Magyar kutatók vezetésével, több mint egy évtizeden át tartó genetikai nyomozással jutott el nemzetközi kutatócsoport...","id":"20200701_magyar_kutatok_genetikai_nyomozas_ritka_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db54569a-52e3-48f8-9ee6-dbed103f1834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81629d2-9779-4763-93f2-6e58b4fd2385","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_magyar_kutatok_genetikai_nyomozas_ritka_betegseg","timestamp":"2020. július. 01. 16:03","title":"Magyar kutatók genetikai nyomozással jöttek rá egy ritka betegség okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1355f7cc-840e-4078-87ed-c9a04ce25231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem indult zökkenőmentesen labdarúgó-pályafutása, aztán edző sem klasszikus úton lett. Trénerként Németországban és Európában már felért a csúcsra, most vezetésével 30 év után lett újra angol bajnok a Liverpool.","shortLead":"Nem indult zökkenőmentesen labdarúgó-pályafutása, aztán edző sem klasszikus úton lett. Trénerként Németországban és...","id":"20200701_Jurgen_Klopp_az_angol_foci_nemet_magusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1355f7cc-840e-4078-87ed-c9a04ce25231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a380861-2b00-4287-bf93-42eeb4796e94","keywords":null,"link":"/360/20200701_Jurgen_Klopp_az_angol_foci_nemet_magusa","timestamp":"2020. július. 01. 19:00","title":"A német, aki az angol foci mágusa lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]