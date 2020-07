Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendszeres szennyvízvizsgálatra épülő megfigyelőrendszeren dolgoznak brit kutatók, akik szerint a módszerrel akár 10 nappal korábban ki lehet mutatni a koronavírus jelenlétét egy közösségben, mint az egészségügyi tesztekkel.","shortLead":"Rendszeres szennyvízvizsgálatra épülő megfigyelőrendszeren dolgoznak brit kutatók, akik szerint a módszerrel akár 10...","id":"20200702_koronavirus_szennyviz_megfigyeles_virusteszt_szekletminta_szeklet_kozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac9ed5-3423-4473-97f4-d3f212ccbe63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_koronavirus_szennyviz_megfigyeles_virusteszt_szekletminta_szeklet_kozosseg","timestamp":"2020. július. 02. 21:03","title":"Tíz nappal korábban kimutatható a koronavírus egy brit találmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24870881-9288-4ba8-ac20-a6580182f80e","c_author":"","category":"elet","description":"A Bécsi Rendőrség és az Állategészségügyi és Állatjóléti Hivatal kéthetes ellenőrzést tart a szabályos kutyatartás és az állatok védelme érdekében. Többek között a póráz és nyakörv viselése, illetve a chipek lesznek az ellenőrzések középpontjában. A gazdiknak a kutyajogsi meglétét is igazolni kell.



