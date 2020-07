Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: művészet, erőből, tenger, ítélet, mikrorejtély.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b027348-f9fd-4889-acfb-bb34983985d0","keywords":null,"link":"/360/20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. július. 05. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megpróbálja megmenteni a menthetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","shortLead":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","id":"20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d090b0-4e30-4f4a-afd3-d2a7ab860dea","keywords":null,"link":"/elet/20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","timestamp":"2020. július. 05. 13:47","title":"Budikat lopott el egy nő Pusztahencsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bca478-0a5f-48e4-b5c1-280a74f9be49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése.","id":"20200705_Jon_meg_kanikulara_lehules_de_azutan_ujra_itt_a_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bca478-0a5f-48e4-b5c1-280a74f9be49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f20a74-0ef4-4a1b-be64-ac5c3fa650fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Jon_meg_kanikulara_lehules_de_azutan_ujra_itt_a_meleg","timestamp":"2020. július. 05. 15:14","title":"Jön még kánikulára lehűlés, de azután újra itt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4a86d-f559-4116-9ead-6200face608a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City fogadhatja saját stadionjában a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc visszavágóján.","shortLead":"A Manchester City fogadhatja saját stadionjában a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében...","id":"20200705_A_Manchester_City_fogadhatja_a_Real_Madridot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4a86d-f559-4116-9ead-6200face608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ea071-f686-422b-a92d-f84c9c60ed0f","keywords":null,"link":"/sport/20200705_A_Manchester_City_fogadhatja_a_Real_Madridot","timestamp":"2020. július. 05. 18:21","title":"A Manchester City fogadhatja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","shortLead":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","id":"20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd6e56f-ab18-44d5-85a4-7bc1e14096bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","timestamp":"2020. július. 06. 10:40","title":"Kásler elismerte: a szociális ágazatban nem optimálisak a bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető üzenetekkel bombázzák a játék egyik szereplőjének hangjáért felelős Laura Baileyt.","shortLead":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető...","id":"20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce036ee-82af-4f51-b31a-4fa79289d613","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","timestamp":"2020. július. 06. 09:03","title":"Halálos fenyegetéseket kap, megmutatta őket a Last of Us 2 szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c43690-18c5-4233-9fd9-9a55ec6cbd23","c_author":"Polgár György / Brüsszel","category":"360","description":"Milliókat öltek és csonkítottak meg Kongóban II. Lipót belga uralkodó idején, azonban a király büszke volt a hódítására, és Afrika-múzeumot alapított Brüsszelben. A kiállítás mostani átdolgozása lökést adott annak, hogy az ország feldolgozza szégyenletes múltját, ennek első lépéseként Fülöp király bocsánatot kért.","shortLead":"Milliókat öltek és csonkítottak meg Kongóban II. Lipót belga uralkodó idején, azonban a király büszke volt...","id":"202027__belga_gyarmati_orokseg__bocsanatkeres__szobordontes__lipot_mezeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c43690-18c5-4233-9fd9-9a55ec6cbd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a4313-eb14-4d2f-8eb2-1725a4f2c0f4","keywords":null,"link":"/360/202027__belga_gyarmati_orokseg__bocsanatkeres__szobordontes__lipot_mezeje","timestamp":"2020. július. 05. 16:00","title":"Belgium végre szembenéz népirtó gyarmattartói múltjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]