[{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából készítettek. A problémás appokat a Google már eltávolította a rendszeréből, de sok telefonon még ott lehetnek.","shortLead":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából...","id":"20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad829f2-6f01-4988-9321-a979bd6b5316","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","timestamp":"2020. július. 07. 11:33","title":"Találtak 25 androidos alkalmazást, amelyek facebookos adatokat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","shortLead":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","id":"20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c088469-b8f4-4e83-aedc-a60a127416a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:00","title":"Katasztrófa a magyar turizmusban: 93 százalékos a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ff8a3-70d2-47bb-b781-bc4f19bbba73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A volt adatvédelmi ombudsman a technológiai fejlődéssel egyre inkább félelmetes megfigyelésről, adatgyűjtésről beszél, és arról, tehetünk-e valamit ezek ellen.","shortLead":"A volt adatvédelmi ombudsman a technológiai fejlődéssel egyre inkább félelmetes megfigyelésről, adatgyűjtésről beszél...","id":"20200708__Majtenyi_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=218ff8a3-70d2-47bb-b781-bc4f19bbba73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a06b7a-a6df-47c5-bd2b-fcb4710d5596","keywords":null,"link":"/360/20200708__Majtenyi_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 08. 19:00","title":"\"Van egy hamis dilemma: Szabadság vagy biztonság\" – Majtényi László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek hitelfelvételt.","shortLead":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek...","id":"20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc67c38-a37b-46b6-afa1-7c0a715501ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 19:05","title":"Márki-Zay Péter: Ötmilliárdot vett el Hódmezővásárhelytől a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c1b40c-7dfc-405b-b675-ff7709e2f1b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint ötven zenész és együttes kapott pénzeket abból a 2000 milliárd dollárból, amellyel az amerikai kormányzat a koronavírus-járvány okozta válságból akarja kisegíteni a kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Több mint ötven zenész és együttes kapott pénzeket abból a 2000 milliárd dollárból, amellyel az amerikai kormányzat...","id":"20200708_koronavirus_kisvallalkozoi_tamogatas_zeneszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b40c-7dfc-405b-b675-ff7709e2f1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55e13aa-49e9-4e26-8a49-8e6c905294db","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_kisvallalkozoi_tamogatas_zeneszek","timestamp":"2020. július. 08. 17:16","title":"Az Eagles, a Pearl Jam és Whiz Khalifa is kapott a koronavírus miatt kisvállalkozói támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve hallották.","shortLead":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve...","id":"20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34541907-b75b-45f6-949a-80fc7d6f6be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","timestamp":"2020. július. 08. 12:03","title":"Nagyot robbant egy fényes meteor Japán fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","shortLead":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","id":"20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4baa868-34ff-4055-bc67-8f5a5b9e54de","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","timestamp":"2020. július. 07. 09:23","title":"\"Én, Ennio Morricone, meghaltam” – előre megírta saját gyászjelentését a zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]