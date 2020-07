Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","shortLead":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","id":"20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681478d2-bec9-4134-9643-8b9d1ec97976","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","timestamp":"2020. július. 07. 05:27","title":"Szeles, esős, viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség eleve felfüggesztett börtönbüntetést kért a pedofil felvételekkel lebukó volt diplomatára, arra az esetre, ha beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.","shortLead":"Az ügyészség eleve felfüggesztett börtönbüntetést kért a pedofil felvételekkel lebukó volt diplomatára, arra az esetre...","id":"20200706_kaleta_gabor_pedofil_itelet_fovarosi_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7fd3d3-2726-4f8a-b4ec-acebde16a882","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_kaleta_gabor_pedofil_itelet_fovarosi_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 06. 15:32","title":"Az ügyészség elfogadta az ítéletet, nem megy börtönbe Kaleta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","shortLead":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","id":"20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e964ad0-12df-49b7-a04e-fcc588cc07a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","timestamp":"2020. július. 07. 06:27","title":"Kalifornia a járvány új nagy központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e93ac09-b8fe-4b98-a027-bde29bc42e9a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Nyolc hét: Magyar fotográfusok a járvány idején címmel nyílt kiállítás a Capa Központban. Ebből mutatunk most képeket. ","shortLead":"Nyolc hét: Magyar fotográfusok a járvány idején címmel nyílt kiállítás a Capa Központban. Ebből mutatunk most képeket. ","id":"20200707_Atalakult_a_ter_es_az_ido__karantennaplo_magyar_fotografusok_szemevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e93ac09-b8fe-4b98-a027-bde29bc42e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb036eea-567b-4f9d-8b9b-231162fd501b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200707_Atalakult_a_ter_es_az_ido__karantennaplo_magyar_fotografusok_szemevel","timestamp":"2020. július. 07. 18:00","title":"Átalakult a tér és az idő - karanténnapló magyar fotográfusok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az - átlagáron - 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","shortLead":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","id":"20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff6ece-6ecd-4bf5-bec2-62a1de57213d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","timestamp":"2020. július. 08. 04:53","title":"Félelmetesen megy egy \"amatőrrel\" is a Nürburgingen a McLaren Senna - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad425147-0a21-44a6-8d6c-cd8df094095e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a jelenség természetes ebben az időszakban. ","shortLead":"A kutatók szerint a jelenség természetes ebben az időszakban. ","id":"20200706_Rozsaszin_ho_Olasz_Alpok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad425147-0a21-44a6-8d6c-cd8df094095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066bb7c4-b338-4e73-99fb-668891b3a8d4","keywords":null,"link":"/elet/20200706_Rozsaszin_ho_Olasz_Alpok","timestamp":"2020. július. 06. 14:22","title":"Rózsaszín havat találtak az olasz Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]