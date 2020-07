Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos képviselő zsidózott a beszéd közben. Az ellenzéki párt képvselője azt állítja, csak Deutsch púderes orrára tett megjegyzést.","shortLead":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos...","id":"20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0dc110-6508-46ff-9a1f-c8c089e85eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","timestamp":"2020. július. 14. 17:22","title":"A Fidesz zsidózással vádol egy jobbikost, a képviselő szerint csak púderes orrot emlegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b887c1-8ac1-4947-a63e-a70e55fd7bb4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Háromrészes minisorozat látható az HBO-n arról a 2001-es angliai esetről, amikor egy játékos társaival együtt meghekkelte a népszerű kvízműsort, és megnyerte a fődíjat. Az egymillió fontot végül nem kapta meg, mert a bíróság elítélte csalásért. A Legyen Ön is milliomos magyar arca, Vágó István szerint a műsorvezetőnek el kellett volna bizonytalanítania a játékost, a játékmesteri szereppel kapcsolatban pedig Simicska jelzőjét emlegette.","shortLead":"Háromrészes minisorozat látható az HBO-n arról a 2001-es angliai esetről, amikor egy játékos társaival együtt...","id":"20200714_Legyen_On_is_milliomos_kviz_vago_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b887c1-8ac1-4947-a63e-a70e55fd7bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f13bd88-6343-4d02-8b58-ff4a0f066020","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Legyen_On_is_milliomos_kviz_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 14. 20:00","title":"Tényleg meg lehet nyerni köhögéssel a Legyen Ön is milliomost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt vezetője veszi át a közmédia portálját.","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt...","id":"20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c5524-85ea-4bda-9748-081b7370a03f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","timestamp":"2020. július. 13. 12:53","title":"A Lokál korábbi főszerkesztőjét nevezték ki a hirado.hu élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában jelentkezett: 2020 első felében közel egyharmadával nőtt a támadások száma a G Data kiberbiztonsági cég adatai szerint. Az otthoni gépeket sokkal nagyobb erővel támadják.","shortLead":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában...","id":"20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457a769d-712b-4d71-ad93-e7615aba75da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","timestamp":"2020. július. 14. 21:03","title":"Bedurrantak a számítógépes vírusok, főleg az otthoni gépeket támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","shortLead":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","id":"20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e8423-4662-4c25-9474-064029916bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 14. 09:28","title":"Koronavírus: 11 új fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban, aki kiszaladhatott a járőrök autója elé.","shortLead":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban, aki kiszaladhatott a járőrök autója elé.","id":"20200713_Rendorauto_gazolas_Tokaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d883ef06-6a53-4993-8c42-71870f3322a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Rendorauto_gazolas_Tokaj","timestamp":"2020. július. 13. 11:57","title":"Rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45bd08e-880f-43ba-bae1-14bcacfdf826","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az „átlagos orosz nőről\" mintázott humanoid robot dolgozik a permi kormányhivatalban. Kérdez, válaszol, mosolyog, rá van kötve a nyomtatóra. Az irodavezetője szerint tökéletesen el tudja látni a rábízott munkát.","shortLead":"Az „átlagos orosz nőről\" mintázott humanoid robot dolgozik a permi kormányhivatalban. Kérdez, válaszol, mosolyog, rá...","id":"20200714_Humanoid_robot_osztja_az_erkolcsi_bizonyitvanyokat_egy_orosz_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45bd08e-880f-43ba-bae1-14bcacfdf826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d168d6e6-2c7a-4e42-87f1-8fb58004b85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Humanoid_robot_osztja_az_erkolcsi_bizonyitvanyokat_egy_orosz_varosban","timestamp":"2020. július. 14. 12:48","title":"Humanoid robot osztja az erkölcsi bizonyítványokat egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]