[{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás gazdálkodás során is használnak.","shortLead":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás...","id":"20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3b7f2-1c5c-4695-98f5-41798d8d56f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","timestamp":"2020. július. 16. 07:35","title":"Már hungarocell-hulladékba fészkelnek a vadlibák Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson. A hatalom azonnal előhúzott néhányat korábbi tweetjeiből, és azok alapján büntetné hosszú börtönnel az örmények elleni népirtást elismerő, feminista, motorozó és disznóhúst is evő népszerű politikust.","shortLead":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson...","id":"202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2ce677-45ca-4797-bbf2-e7fb6ddfcaa7","keywords":null,"link":"/360/202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","timestamp":"2020. július. 15. 10:00","title":"Kihúzta a gyufát Erdogannál, 10 év börtön várhat a török ellenzék motorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0ffe3a-340f-4c2b-9b02-c4eb6e9f66b7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ahogy közeledik az augusztus 9-ére kiírt elnökválasztás, úgy durvul a fehérorosz rezsim: folyamatosan zaklatják a 25 éve hatalomban lévő Alekszandr Lukasenko lehetséges kihívóit, a legesélyesebbeket pedig kizárták a versenyből. A kampány idején Minszkbe látogató magyar kormányfő annak ellenére sürgette a Lukasenko elleni EU-s szankciók feloldását, hogy a rendőrség durván szétzavarta az ellenzéki tüntetőket.","shortLead":"Ahogy közeledik az augusztus 9-ére kiírt elnökválasztás, úgy durvul a fehérorosz rezsim: folyamatosan zaklatják a 25...","id":"202025__feherorosz_ellenzekiek__lukasenko_orok__zsak_es_a_foltja__megelozo_kemenykedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0ffe3a-340f-4c2b-9b02-c4eb6e9f66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7e87fd-d09a-4f6e-bb34-d08b1e161d28","keywords":null,"link":"/360/202025__feherorosz_ellenzekiek__lukasenko_orok__zsak_es_a_foltja__megelozo_kemenykedes","timestamp":"2020. július. 15. 19:00","title":"Elnökválasztási esélyeinek csökkenése miatt a fehérorosz vezér elővette a korbácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken gazdagodnak meg. Ezt írja a német zöldek egyik EP-képviselője a Frankfurter Rundschauban, miután nemrégiben tanulmányutat tett Magyarországon. ","shortLead":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken...","id":"20200715_Nemet_EPkepviselo_Magyarorszagon_mar_nincs_hely_az_ellenzek_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08086ca0-db90-44b0-94b2-7776c9f15b3b","keywords":null,"link":"/360/20200715_Nemet_EPkepviselo_Magyarorszagon_mar_nincs_hely_az_ellenzek_szamara","timestamp":"2020. július. 15. 07:29","title":"Német EP-képviselő: Magyarországon már nincs hely az ellenzék számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismét gyorsuló ütemben terjed világszerte a koronavírus-járvány, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik szerint egy idő után a hullámai egybefolynak, és addig nem szabadulunk meg a kórtól, amíg nem lesz ellene vakcina. A Magyarország és a környező államok többsége is visszahozza a korlátozásokat, ám ezek aligha lesznek annyira brutálisak, mint az első körben.","shortLead":"Ismét gyorsuló ütemben terjed világszerte a koronavírus-járvány, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik szerint egy idő...","id":"20200715_Romlo_arvanyhelyzet_szelektiv_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95809f4e-229a-406d-a610-0d97f78fa945","keywords":null,"link":"/360/20200715_Romlo_arvanyhelyzet_szelektiv_korlatozasok","timestamp":"2020. július. 15. 11:00","title":"Határesetek: zöld, sárga, vörös? Nem mindegy, hova utazik és hogyan jön haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen ellenőrizték a koronavírusos álhírekben rendre felbukkanó vuhani laboratóriumot és egyik projektjét. A fotóval két gond van: nem Vuhanban készült, és nem is a mostani járványt okozó vírus kapcsán. A rajta látható két nő közül pedig egyik sem Bill Gates felesége.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen...","id":"20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09574a5-6312-416e-9e04-f506168bc681","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","timestamp":"2020. július. 15. 09:03","title":"Terjed a \"hír\", hogy Obama, Fauci és Gates Kínával összefogva találták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","shortLead":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","id":"20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8aa6fe-7b7b-4804-add6-b9c8d6ad3cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","timestamp":"2020. július. 14. 18:49","title":"Tíz vonalon visszaállítja az eredeti menetrendet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]