[{"available":true,"c_guid":"c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy rehabilitációs központba szállították át.","shortLead":"Egy rehabilitációs központba szállították át.","id":"20200721_alex_zanardi_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f232638-ecca-4b67-b2d4-33798e67f33a","keywords":null,"link":"/sport/20200721_alex_zanardi_korhaz","timestamp":"2020. július. 21. 16:29","title":"Alex Zanardi elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","shortLead":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","id":"20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f9501-df70-4c71-93a2-68a4dd3d8ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 05:27","title":"Elengedték az önkéntest, akit kihallgattak a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve elkészült jelentését. Azt írták benne: Oroszország befolyása az Egyesül Királyságban „az új normális”.","shortLead":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve...","id":"20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61e25b-5098-440c-bf22-1b7ee5f2c2b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","timestamp":"2020. július. 21. 15:57","title":"Már a skót függetlenségi népszavazásba is beavatkozott Oroszország egy brit parlamenti jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","shortLead":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","id":"20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f9f55-de6b-433a-9203-af31ddc067f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","timestamp":"2020. július. 20. 12:37","title":"Szemétszoborral hívja fel a figyelmet a műanyaghulladék újrahasznosítására a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5eb7f1-f9bc-4b53-b483-2039453669ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autómentes lehet Budapest egyik legszebb zöldterülete, a Városliget. A megvalósítás pontos ideje és módja egyelőre nincs kitalálva, ami biztos: a jelenlegi állapot valóban elkeserítő.","shortLead":"Autómentes lehet Budapest egyik legszebb zöldterülete, a Városliget. A megvalósítás pontos ideje és módja egyelőre...","id":"20200721_varosliget_auto_kozlekedes_liget_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5eb7f1-f9bc-4b53-b483-2039453669ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6f120b-401c-4185-ab4c-d50a9e64acff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_varosliget_auto_kozlekedes_liget_budapest","timestamp":"2020. július. 21. 11:15","title":"Sztráda és lepusztult parkolók – ilyen az autók kitiltása előtt a Városliget közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","shortLead":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","id":"20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8104086-a45a-4aca-90e9-7de1b8f7ad6b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","timestamp":"2020. július. 21. 09:46","title":"Elítélték a legismertebb izraeli topmodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését.","shortLead":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű...","id":"20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636f6fd5-9b5a-4a9b-a6dd-c6ed8fb64272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","timestamp":"2020. július. 21. 10:06","title":"Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]