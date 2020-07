Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d55bd78-d734-47cf-836a-75ba66af1884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A villanyóraszekrény gyulladt ki egy terézvárosi társasházban. Az áramszünet miatt a lift megállt, a füst pedig elkezdett beszivárogni a fülkébe.","shortLead":"A villanyóraszekrény gyulladt ki egy terézvárosi társasházban. Az áramszünet miatt a lift megállt, a füst pedig...","id":"20200722_Video_Ego_tarsashaz_liftjebe_ragadt_egy_fiatal_Terezvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d55bd78-d734-47cf-836a-75ba66af1884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf78c30-a66c-4a71-90ac-92a41dd75543","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Video_Ego_tarsashaz_liftjebe_ragadt_egy_fiatal_Terezvarosban","timestamp":"2020. július. 22. 13:10","title":"Videó: Égő társasház liftjébe ragadt egy fiatal Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta processzorok elsőként az egyben árult konfigurációkban bukkannak majd fel.","shortLead":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta...","id":"20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e8e119-492d-44e7-8aa1-b5d5ea95044d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","timestamp":"2020. július. 22. 10:03","title":"Beépített Radeon grafikával jönnek az AMD új csúcsprocesszorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f5f6ce-a9fb-47f3-b18c-627fe632cb5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Utcán, téglákra rakott autókkal még manapság sem ritka a felnilopás, de szállítás közben lelopni a kerekeket vadonatúj autókról nem éppen hétköznapi bűneset. ","shortLead":"Utcán, téglákra rakott autókkal még manapság sem ritka a felnilopás, de szállítás közben lelopni a kerekeket vadonatúj...","id":"20200722_Leloptak_a_kerekeket_egy_tehervonaton_szallitott_tucatnyi_autorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f5f6ce-a9fb-47f3-b18c-627fe632cb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb892f7-5e79-4912-87ab-9a2880617888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Leloptak_a_kerekeket_egy_tehervonaton_szallitott_tucatnyi_autorol","timestamp":"2020. július. 22. 10:17","title":"Lelopták a kerekeket egy tehervonaton szállított tucatnyi autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta Gábor kapcsán - kijutott nekünk, magyaroknak is. A szexuális bűnelkövetőket amerikai és európai börtönökben is tanulmányozó pszichológus, Fiáth Titanilla, próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy ismerhetők fel a pedofilok, s mit is kezdhet velük a társadalom és a büntetésvégrehajtás.","shortLead":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta...","id":"20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d7829-079d-4f59-895d-9656fd2a2b85","keywords":null,"link":"/360/20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 20. 19:52","title":"\"Kémiai kasztrációval sem jók a számok\" - Fiáth Titanilla szakpszichológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt rossz néven vette, hogy a sajtó egy része nem támogatta az elnökválasztási kampányban Andrzej Dudát.","shortLead":"A lengyel kormánypárt rossz néven vette, hogy a sajtó egy része nem támogatta az elnökválasztási kampányban Andrzej...","id":"20200721_A_kulfoldi_media_visszaszoritasat_szeretnek_elerni_Kaczynskiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba02c50e-ac8c-4c99-90a9-888ab10a6e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_A_kulfoldi_media_visszaszoritasat_szeretnek_elerni_Kaczynskiek","timestamp":"2020. július. 21. 15:20","title":"A külföldi média visszaszorítását szeretnék elérni Kaczynskiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták a demonstráció békés jellegét.","shortLead":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták...","id":"20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ccfc3-aa2d-4c78-9346-ba9fc0925dfe","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 09:39","title":"Letartóztatták a tüntetőkre fegyvert fogó amerikai ügyvédpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatan megsérültek.","shortLead":"Hatan megsérültek.","id":"20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7427219-d99d-431b-87ff-393bf126db79","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","timestamp":"2020. július. 22. 05:03","title":"Lezuhant egy katonai helikopter Kolumbiában, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter érkezett meg a németországi gyárakból.","shortLead":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter...","id":"20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582c4305-de17-44de-ae5f-4f6a2eae3d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","timestamp":"2020. július. 22. 09:52","title":"Megérkeztek a Leopard tankok Tatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]