[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív eredményt kapott.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív...","id":"20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771960-e420-4c9a-bfa3-c0ed76da2678","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","timestamp":"2020. július. 25. 20:03","title":"Bolsonaro addig tesztelt, míg negatív nem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412baa6-3c01-4f4b-bd8a-465b49a8d1a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Branislav Ivanovic, a Zenit csapatkapitánya ejtette le a labdarúgó Orosz Kupa trófeáját a szombati döntő után.\r

","shortLead":"Branislav Ivanovic, a Zenit csapatkapitánya ejtette le a labdarúgó Orosz Kupa trófeáját a szombati döntő után.\r

","id":"20200726_zenit_orosz_kupa_trofea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5412baa6-3c01-4f4b-bd8a-465b49a8d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193227ee-10cf-4d0a-8a17-ce462ff8ff6e","keywords":null,"link":"/sport/20200726_zenit_orosz_kupa_trofea","timestamp":"2020. július. 26. 12:57","title":"Alighogy megnyerték, rögtön összetörték a trófeát a Zenit focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja Emmanuel Macron francia elnök. Na meg azt, hogy mindeközben ne homályosítsa el őt.","shortLead":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja...","id":"202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2504cbba-fbf9-46c4-b552-a3e3bd6ffca4","keywords":null,"link":"/360/202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","timestamp":"2020. július. 25. 16:15","title":"A francia kormányfő, aki olyan, mint egy svájci bicska ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","shortLead":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","id":"20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100dc577-e675-4961-9409-9fbf944e0f58","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","timestamp":"2020. július. 26. 14:30","title":"Elhunyt Peter Green, a Fleetwood Mac alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna elmennie egyetlen játékosnak is. Most azt állítja, csak vacsorázni ment a Magic City sztriptízklubba, nem voltak ott táncosok. A másfél-két hetes karantént nem ússza meg így sem.","shortLead":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna...","id":"20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f364-1357-4a24-9a77-f7ec2878b8c7","keywords":null,"link":"/sport/20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:07","title":"Karanténba megy az NBA-játékos, aki a szezon indulása előtt kiszökött „vacsorázni” egy sztriptízklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6648a8cb-cc61-4771-9b3d-5871724aaa57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dulakodás és verekedés tört ki San Juan repülőterén, miután egy felszállni készülő gépről leszállítottak két utast, majd a nézeteltérés folytatódott a váróban.","shortLead":"Dulakodás és verekedés tört ki San Juan repülőterén, miután egy felszállni készülő gépről leszállítottak két utast...","id":"20200725_Vita_a_repulogepen_verekedes_a_terminalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6648a8cb-cc61-4771-9b3d-5871724aaa57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3f74d-28da-4cad-8699-20777028ccce","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Vita_a_repulogepen_verekedes_a_terminalban","timestamp":"2020. július. 25. 19:21","title":"Egymásnak estek az utasok a San Juan reptéren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","shortLead":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","id":"20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9daf85f-258d-47ee-9c9a-550d2a4987bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","timestamp":"2020. július. 25. 19:01","title":"Média1: Már toborozzák az új stábot az Indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","shortLead":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","id":"20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1afa62-0316-4e54-b64e-b6ac9d77306d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","timestamp":"2020. július. 25. 15:09","title":"Méregdrágán, 72 millió forintból valósul meg egy munkahely az új MotoGP-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]