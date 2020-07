Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","shortLead":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","id":"20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaf91ef-3f9f-4278-8fd9-4cf17e016981","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","timestamp":"2020. július. 25. 21:20","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba kerültek táborozó gyerekek Sarkadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán fél - írja a DK EP-képviselője.","shortLead":"Orbán fél - írja a DK EP-képviselője.","id":"20200725_Dobrev_Klara_az_Indexert_is_kuzdunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f7462e-37d5-4d03-aa7f-b46f2d0b2501","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Dobrev_Klara_az_Indexert_is_kuzdunk","timestamp":"2020. július. 25. 11:50","title":"Dobrev Klára: Az Indexért is küzdünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","shortLead":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","id":"20200726_ozd_kiszurt_autogumik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbf1e10-7077-4805-b1fa-f51ac7b777a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_ozd_kiszurt_autogumik","timestamp":"2020. július. 26. 19:45","title":"Valaki kiszúrta 18 autó gumiját Ózdon, de mindig csak a bal hátsót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes a következő szavakból kellett ihletet merítenie: felmondás, libernyákok, hugi, mélypont, remény. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09227fc8-3092-4872-b73d-a7df5623ab74","keywords":null,"link":"/360/20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Az én hetem: Ez nem Krusovszky Dénes hete volt, és nem csak az Index miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér tartalomfejlesztési tanácsadó lesz.","shortLead":"A volt MTI-vezér tartalomfejlesztési tanácsadó lesz.","id":"20200725_A_Mediaworksnel_folytatja_Belenessy_Csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f7d2b-291c-4228-bbe9-8bea123f342d","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_A_Mediaworksnel_folytatja_Belenessy_Csaba","timestamp":"2020. július. 25. 09:43","title":"A Mediaworksnél folytatja Belénessy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","id":"20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bd504-dc32-4345-a846-94f322e7c14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","timestamp":"2020. július. 26. 06:41","title":"112 millió forintot kérnek ezért az alig használt 22 éves Subaruért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28918b70-15dd-45ac-999c-f60e9ea291d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Lada büszkén feszít a menő retro címkén, a modellül szolgáló autót pedig napi szinten használják a szőlőtőkék között.","shortLead":"A dupla kereklámpás Lada büszkén feszít a menő retro címkén, a modellül szolgáló autót pedig napi szinten használják...","id":"20200725_ezerotos_a_regi_lada_szekszardi_borosuvegen_koszon_vissza_zsiguli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28918b70-15dd-45ac-999c-f60e9ea291d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d4f514-788d-4add-993c-2621a8a1a44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_ezerotos_a_regi_lada_szekszardi_borosuvegen_koszon_vissza_zsiguli","timestamp":"2020. július. 25. 06:41","title":"Ezerötös: a régi Lada szekszárdi borosüvegen köszön vissza – a helyszínen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig azért tartóztattak le, mert eltitkolta, hogy kapcsolatban állt a kínai néphadsereggel.","shortLead":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig...","id":"20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef17074-6c40-4c85-9e66-43c57f64c3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. július. 25. 14:48","title":"Dagad a kémbotrány az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]