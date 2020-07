Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","shortLead":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","id":"202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27595-b0cb-4fea-9dff-91180e9623ea","keywords":null,"link":"/360/202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","timestamp":"2020. július. 26. 08:30","title":"Szállít, utaztat, és már ingatlant is fejleszt a volt zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész a HVG-nek adott portréinterjújában. A Nemzet Színésze arról is beszél, hogy életfilozófiája lett a túlélés.","shortLead":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja...","id":"202030_molnar_piroska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1801969-e0d8-48aa-aa75-abca562ac743","keywords":null,"link":"/360/202030_molnar_piroska","timestamp":"2020. július. 26. 13:00","title":"Molnár Piroska: \"Régen még volt súlya a művészek szavának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről.","shortLead":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc...","id":"20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922cfd3-a2c8-401c-b594-066857d85773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","timestamp":"2020. július. 25. 21:51","title":"Szezonális járatot indít Budapest és Luxembourg között a Luxair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","shortLead":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","id":"20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a35cfe1-0e7e-40da-9504-66a88866f172","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","timestamp":"2020. július. 25. 08:19","title":"Ma lesz a járvány utáni első futóverseny Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","shortLead":"A legendás gitáros haláláról szombaton számolt be a családja.\r

","id":"20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c8d9ac-858f-4f20-ae72-feb94eccad46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100dc577-e675-4961-9409-9fbf944e0f58","keywords":null,"link":"/kultura/20200726_peter_green_fleetwood_mac_gitaros","timestamp":"2020. július. 26. 14:30","title":"Elhunyt Peter Green, a Fleetwood Mac alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár, amit hajlandó volt megfizetni a hosszú távú költségvetés és a gazdasági mentőcsomag elfogadásáért cserében – írja a Spigel","shortLead":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár...","id":"20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21358029-1c68-49e2-848c-8257bae44a0c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","timestamp":"2020. július. 26. 10:35","title":"Spiegel: Esik szét a magyar demokrácia, de még meg lehet állítani az autokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebafd9-643f-44e1-87d7-e65a4e8520a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy forró levegővel teli léggömbbel ütközhetett a gép.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy forró levegővel teli léggömbbel ütközhetett a gép.","id":"20200725_Hazra_zuhant_egy_kis_gep_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ebafd9-643f-44e1-87d7-e65a4e8520a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c0aff-0379-4e55-9154-af35d38a3d86","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Hazra_zuhant_egy_kis_gep_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 25. 20:29","title":"Házra zuhant egy kisrepülő Németországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]