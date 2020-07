Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra is dörögnek, s úgy tűnik, mindkét országban vannak olyanok, akiknek érdekükben állna egy újabb karabahi háború kirobbantása.","shortLead":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra...","id":"202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeaf94f-5840-4c50-bcd5-a43d2d9f4e4c","keywords":null,"link":"/360/202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","timestamp":"2020. július. 24. 16:30","title":"Az azeriek és az örmények újra lövik egymást Karabah miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizetés és szakmai elismerés nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat egy kutatás szerint.","shortLead":"A fizetés és szakmai elismerés nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat egy kutatás szerint.","id":"20200725_Egy_ujabb_nyomos_erv_arra_hogy_ne_dolgozzon_nyaralas_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f34c0-f010-43b3-ac6e-49894f176997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Egy_ujabb_nyomos_erv_arra_hogy_ne_dolgozzon_nyaralas_alatt","timestamp":"2020. július. 25. 21:31","title":"Egy újabb nyomós érv arra, hogy ne dolgozzon nyaralás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","shortLead":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","id":"20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab3fe60-8312-413c-9115-d3b651a322cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","timestamp":"2020. július. 24. 16:29","title":"Az összes amerikai futamot törölték az F1-es naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába. Ezt tette nemrég is, a harmadik alkalommal, a CNN pedig kigyűjtött 32 groteszk beszólást.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába...","id":"20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3a86ab-ac76-4476-8466-fb2592b5aab5","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","timestamp":"2020. július. 25. 17:33","title":"Trump legbizarrabb mondatai – a CNN szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ee977a-e99a-4ef1-8269-9092006dbc5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézménynek vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie, amennyiben továbbra is saját vagyonkezelést folytat.","shortLead":"Az intézménynek vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie, amennyiben továbbra is saját vagyonkezelést...","id":"20200724_Buntetes_GVH_Aegon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07ee977a-e99a-4ef1-8269-9092006dbc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d8fd9-b86f-4970-a010-aa5980e76373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Buntetes_GVH_Aegon","timestamp":"2020. július. 24. 10:18","title":"Közel tízmillió forintra büntették az Aegon pénztárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bfad53-6fab-49f0-9011-0764aa667d64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legendás tengerkutató, Jacques Cousteau unokája több száz négyzetméteres laboratóriumot építene 18 méterrel a Karib-tenger felszíne alatt.","shortLead":"A legendás tengerkutató, Jacques Cousteau unokája több száz négyzetméteres laboratóriumot építene 18 méterrel...","id":"20200724_kutatoallomas_karib_tenger_tengerkutatok_jacques_cousteau_proteus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0bfad53-6fab-49f0-9011-0764aa667d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985613-c6c1-42fd-9a7c-67064476ad12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_kutatoallomas_karib_tenger_tengerkutatok_jacques_cousteau_proteus","timestamp":"2020. július. 24. 15:03","title":"Óriási laboratóriumot készülnek megépíteni a Karib-tenger mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatban lévő munkálatok ugyanúgy tovább zajlanak.","shortLead":"A folyamatban lévő munkálatok ugyanúgy tovább zajlanak.","id":"20200724_Reszlegesen_felfuggesztette_a_BKV_az_M3as_metro_felujitasanak_egyik_szerzodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04c9531-b43b-42d3-a6c6-5a646c4f06b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200724_Reszlegesen_felfuggesztette_a_BKV_az_M3as_metro_felujitasanak_egyik_szerzodeset","timestamp":"2020. július. 24. 13:07","title":"Részlegesen felfüggesztette a BKV a 3-as metró felújításának egyik szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]