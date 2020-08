Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy ember meghalt.","shortLead":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy...","id":"20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497715bf-f645-420e-b497-d31d0ba4e2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:15","title":"Tizenegy embert ölt meg a felborult daru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb sportcsapata a Forbes magazin hagyományos összeállítása szerint.","shortLead":"Sorozatban ötödször a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb...","id":"20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055198d-17d1-4d73-a011-bc212afa1775","keywords":null,"link":"/kkv/20200801_Eselye_sincs_a_Real_Madridnak_a_vilag_legerkesebb_klubja_versenyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:23","title":"Esélye sincs a Real Madridnak a világ legértékesebb klubja versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE hallgatói önkormányzata bejelentette, hogy az egyetemet szeptembertől fenntartó kuratóriumot nem fogadja el.","shortLead":"Az SZFE hallgatói önkormányzata bejelentette, hogy az egyetemet szeptembertől fenntartó kuratóriumot nem fogadja el.","id":"20200803_szinmuveszeti_hok_vidnyanszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de36c42-3c56-44ae-8546-82e85b16666c","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_szinmuveszeti_hok_vidnyanszky","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:42","title":"A színművészeti hallgatói önkormányzata nem fogadja el Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is növekvő ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra ismét csaknem 1200 új beteget azonosítottak, az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 71 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból.","shortLead":"Továbbra is növekvő ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra ismét csaknem 1200 új beteget...","id":"20200801_Ukrajnaban_mar_a_jarvany_masodik_hullama_fertoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77de946-827f-4cda-811c-43f9f421bd7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Ukrajnaban_mar_a_jarvany_masodik_hullama_fertoz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:23","title":"Ukrajnában már a járvány második hulláma fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","shortLead":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","shortLead":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","id":"20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04b023-3b30-48c8-a1a9-1ada31794c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:08","title":"Kerékpárszállító kocsikat állított be a MÁV a balatoni vonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31be1bb-51f3-4002-ba2b-f0509406618b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A befogadást és a kitartást dicsőiti egy egészen különleges vizuális megoldással.","shortLead":"A befogadást és a kitartást dicsőiti egy egészen különleges vizuális megoldással.","id":"20200801_A_Nike_lenyugozo_videoja_letarolta_az_internetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31be1bb-51f3-4002-ba2b-f0509406618b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad634d8a-164b-4f36-828b-13f955a49420","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_Nike_lenyugozo_videoja_letarolta_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:45","title":"A Nike lenyűgöző videója letarolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Számtalan kérdőjel övezi a Fehéroroszország és Oroszország kapcsolatait mélypontra süllyesztő Minszk környéki tömeges letartóztatást. Míg nem sokan hiszik el a hivatalos magyarázatot, amely szerint az őrizetbe vett 33 orosz állampolgár terrorcselekményt akart végrehajtani a fehéroroszországi elnökválasztás előtti napokban, azt mindenképpen érdekes lenni tudni, mit kerestek az orosz zsoldosok a fehéroroszországi szanatóriumban.","shortLead":"Számtalan kérdőjel övezi a Fehéroroszország és Oroszország kapcsolatait mélypontra süllyesztő Minszk környéki tömeges...","id":"20200801_Jol_osszeveszett_Lukasenko_az_oroszokkal__de_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643789ac-420d-41d5-bc37-7ee6d6740222","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Jol_osszeveszett_Lukasenko_az_oroszokkal__de_miert","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:35","title":"Jól összeveszett Lukasenko az oroszokkal – de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]