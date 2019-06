Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából annyit üzent: nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"Nagyjából annyit üzent: nincs itt semmi látnivaló.","id":"20190613_orban_viktor_europai_neppart_bolcsek_tanacsa_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fa2aad-1529-48fc-88ea-217c07c6dcdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_orban_viktor_europai_neppart_bolcsek_tanacsa_level","timestamp":"2019. június. 13. 07:42","title":"Levelet írt Orbán a néppárti bölcseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","shortLead":"Szórakoztató újítást jelentett be Elon Musk a Teslákhoz, melyek vezetőoldali üléséből játékos irányítófülke válik majd.","id":"20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb177f61-2091-4e60-94cd-eef4bcafc679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f917a8-28b5-4091-a6fd-8d358dd63ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_tesla_jatekok_kormany_pedalok_kontroller_e3","timestamp":"2019. június. 14. 13:03","title":"Autós játékok jönnek a Teslákba, a kormánnyal kell majd irányítani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kísérleti jelleggel újra bevezetik az étkező-szolgáltatást a Balaton Expresszen.","shortLead":"Kísérleti jelleggel újra bevezetik az étkező-szolgáltatást a Balaton Expresszen.","id":"20190613_Visszaallitjak_a_bufekocsikat_a_balatoni_vonatokon_1290_forint_lesz_a_MAVburger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fcc5ea-7677-469f-af80-9592a40cc8e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Visszaallitjak_a_bufekocsikat_a_balatoni_vonatokon_1290_forint_lesz_a_MAVburger","timestamp":"2019. június. 13. 20:34","title":"Visszaállítják a büfékocsikat a balatoni vonatokon, 1290 forint lesz a MÁV-burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761f084-2ca1-42f2-a3e4-0de9a683f4af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 8 jármű tört össze a balesetben. Cséfalvay András évek óta ötvözi tudományos érdeklődését a kortárs képzőművészeti praxissal: munkái hosszú ideje tartó kutatások, amelyek a tudományos világkép újragondolására, vakfoltjainak megtalálására tesznek kísérletet, gyakran a valóság és a fikció összekapcsolásával. Azon kevés alkotók egyike, akik mindezt játszi könnyedséggel és humorral teszik: 