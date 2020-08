Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","id":"20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da687ec-1b13-46f3-8717-75ec9c808ce7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:46","title":"Gyurcsány Kósánéra emlékezve mondta el, hogy az édesanyja is elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az adatokat hetente felülvizsgálják. ","shortLead":"Az adatokat hetente felülvizsgálják. ","id":"20200802_Ukrajna_a_voros_zonaba_sorolta_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bff18-29b6-4129-a891-448d52d48e51","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_Ukrajna_a_voros_zonaba_sorolta_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:51","title":"Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","shortLead":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","id":"20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2767c5-9b7f-48b9-bf07-d921ffa0ec5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:19","title":"Már Japánban is fizetni kell a műanyag zacskókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","shortLead":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","id":"20200803_Bozottuz_Kalifornia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14eb6e-d342-47d9-906e-a81611e3c6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:21","title":"Bozóttüzek tombolnak Kaliforniában, 8 ezer embert kellett evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa09726-24ba-4f69-9646-754f4cd8057b","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Ismét kilenc új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","shortLead":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","id":"20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b30ae-0172-4146-aa9f-621ee9d35d30","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","timestamp":"2020. augusztus. 02. 13:41","title":"Gyurcsány: Tönkre akarják tenni a fesztiválpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","shortLead":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","id":"20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04b023-3b30-48c8-a1a9-1ada31794c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:08","title":"Kerékpárszállító kocsikat állított be a MÁV a balatoni vonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]