[{"available":true,"c_guid":"d8bc9bcb-ce5e-46a8-9d19-456ab87a31ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány és a főváros közötti tartós feszültség, a folyamatos konfliktusok a szemben álló szavazótáborok megszilárdulását hozták. Ez azt is jelenti, hogy ha „most vasárnap” újra főpolgármester-választás lenne, Karácsony Gergely megismételné tavaly októberi győzelmét.","shortLead":"A kormány és a főváros közötti tartós feszültség, a folyamatos konfliktusok a szemben álló szavazótáborok...","id":"20200805_Karacsony_Median_Lanchid_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bc9bcb-ce5e-46a8-9d19-456ab87a31ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df37fb5-1861-4788-912b-3f897c441dd3","keywords":null,"link":"/360/20200805_Karacsony_Median_Lanchid_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:00","title":"Karácsonyt simán újraválasztanák, pedig megosztottak a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi a nedves úton megcsúszva előbb egy másiknak, majd egy busznak ütközött.","shortLead":"A kocsi a nedves úton megcsúszva előbb egy másiknak, majd egy busznak ütközött.","id":"20200805_busz_auto_baleset_kisfalud_nedves_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838adf14-42a7-44e9-bb06-40f3792fbae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_busz_auto_baleset_kisfalud_nedves_ut","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:35","title":"Busszal ütközött egy autó Kisfaludnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","shortLead":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","id":"20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccbb892-4973-48b8-b6aa-1ef924090043","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:26","title":"Szabálytalanságokra bukkant az ÁSZ az LMP gazdálkodásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bf558-b755-42e2-b932-4807137e6043","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:29","title":"Az Orbán-kormány szárnyakra cserélné a kerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. A sofőr súlyosan megsérült.","shortLead":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. A sofőr súlyosan megsérült.","id":"20200805_teherauto_vonat_simontornya_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b4b2d-7a19-483b-8be4-af8e2d601288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_teherauto_vonat_simontornya_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:33","title":"Videó: letarolta egy teherautó elejét a vonat Simontornyánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.","shortLead":"A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.","id":"20200804_Indonezia_250_millio_vakcinat_gyarthat_ev_vegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63908110-3fb7-41fa-bfdf-8ee71a43e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Indonezia_250_millio_vakcinat_gyarthat_ev_vegere","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:42","title":"Indonézia évi 250 millió vakcinát fog gyártani, ha beválik a helyben fejlesztett oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","shortLead":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","id":"20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c4b547-1a91-469c-8e42-afa672babe93","keywords":null,"link":"/elet/20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:25","title":"Szúnyogtornádó söpört végig a Kamcsatka-félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]