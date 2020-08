Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4fe95ca-b104-4d98-9ff7-71c0e99fabbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több jel, pontosabban fénykép utal arra, hogy nincs messze a Microsoft első összehajtható androidos eszközének, a Surface Duónak a premierje.","shortLead":"Egyre több jel, pontosabban fénykép utal arra, hogy nincs messze a Microsoft első összehajtható androidos eszközének...","id":"20200806_microsoft_surface_duo_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4fe95ca-b104-4d98-9ff7-71c0e99fabbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155a0db1-b9b5-45f9-b726-ffe7cf3e53f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_microsoft_surface_duo_fotok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:03","title":"Az már biztos, hogyan készen van a Microsoft Surface Duo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945c4b59-43fd-4d81-956b-afb9acac9a9b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200805_Marabu_FekNyuz_Tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945c4b59-43fd-4d81-956b-afb9acac9a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bcf3a0-ddbd-4895-867e-631b223327e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Marabu_FekNyuz_Tudosok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:15","title":"Marabu FékNyúz: Tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","shortLead":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","id":"20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea10e-d2ac-4439-b4cb-38d0f0fd8f10","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:53","title":"Boldog István kémiailag kasztrálná a pedofilokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","shortLead":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","id":"20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ba4fb-71cd-43e2-8b12-5c04252b71c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:03","title":"Szegeden él? Önt is érintheti a Digi mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94846474-417e-4744-a4c8-a3801b6fe87d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Index főszerkesztőjének két héttel ezelőtti kirúgása lavinát indított el, s a legolvasottabb magyar online újság összecsuklásához vezetett. Lesz-e új Index, hány emberrel, mi igaz a baloldalt okoló összeesküvés elméletekből, s miért fontos a jövő szempontjából az indexes csapat kemény beleállása? - M. Kiss Csaba beszélgetett Dull Szabolccsal.","shortLead":"Az Index főszerkesztőjének két héttel ezelőtti kirúgása lavinát indított el, s a legolvasottabb magyar online újság...","id":"20200806_Dull_Szabolcs_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94846474-417e-4744-a4c8-a3801b6fe87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cff8608-4713-465c-8fce-10a8796afcc7","keywords":null,"link":"/360/20200806_Dull_Szabolcs_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:15","title":"\"Mindannyian vesztettünk ezzel az egésszel\" - Dull Szabolcs a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95e806a-8faf-4e61-a68b-2bb06a2cc531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén a természet diktál. ","shortLead":"Idén a természet diktál. ","id":"20200805_Fesztival_nelkul_igy_nez_ki_a_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95e806a-8faf-4e61-a68b-2bb06a2cc531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d15c6-da45-4f8c-90f7-25b52dd48cb1","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Fesztival_nelkul_igy_nez_ki_a_Sziget","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:02","title":"Fesztivál nélkül így néz ki a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927718bb-e7d6-44af-8dc5-9a22f180a6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski végre megerősítette a rajongói elméletet, miszerint a filmeknek tényleg közük volt a transzneműséghez.","shortLead":"A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski végre megerősítette a rajongói elméletet, miszerint a filmeknek tényleg közük...","id":"20200805_A_Matrix_valojaban_a_transznemuseg_allegoriaja_a_rendezoi_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927718bb-e7d6-44af-8dc5-9a22f180a6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200310d-0619-4fce-a1ca-e3fdfa29b301","keywords":null,"link":"/elet/20200805_A_Matrix_valojaban_a_transznemuseg_allegoriaja_a_rendezoi_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:36","title":"A Mátrix valójában a transzneműség allegóriája a rendezői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]