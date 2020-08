Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz a tét.","shortLead":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz...","id":"20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f12c-239e-4de9-864c-2c680d0e2869","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:42","title":"Egy EU-tag katonai lépéseket helyezett kilátásba Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint az uniós átlag. Pedig sokan dolgoznának a gyereknevelés mellett.","shortLead":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint...","id":"20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca46799-9fc2-4027-a58f-a4f9ef16e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:37","title":"Szinte lehetetlen diplomával részmunkaidős állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett gyilkosát. ","shortLead":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett...","id":"20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c043b8-88be-4035-b652-224c1c52df42","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:39","title":"Az ügyvédje szerint nem fogják bíróság elé állítani a Madeleine McCann megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több helyen is eltört.","shortLead":"A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több...","id":"20200809_Brutalisan_osszevertek_a_focistat_muteni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2633866-ccb0-4b7b-b9be-46f8021276f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Brutalisan_osszevertek_a_focistat_muteni_kell","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:06","title":"Összeverték a Fradi volt játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d708277-dbea-415a-925a-0bf8d4e7c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány idején szerzett pénzük 60 százalékát adják be a közösbe az USA szupergazdagjai – ezzel állt elő Bernie Sanders vermonti szenátor, többszörös korábbi elnökjelölt-aspiráns. Elon Musk a Twitteren akadt ki és keveredett vitába a veterán politikussal a szocializmus mibenlétéről.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején szerzett pénzük 60 százalékát adják be a közösbe az USA szupergazdagjai – ezzel állt elő...","id":"20200808_Dollarmilliardokat_fizettetne_a_gazdagokkal_a_veteran_amerikai_szenator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d708277-dbea-415a-925a-0bf8d4e7c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e5798-b360-4ac6-856b-ba8a0858b011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Dollarmilliardokat_fizettetne_a_gazdagokkal_a_veteran_amerikai_szenator","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:19","title":"Dollármilliárdokat fizettetne a gazdagokkal a veterán amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","id":"20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b890a-ccf0-4988-8228-62d2a38c0e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:43","title":"A Huawei-telefoncsipek napjai szó szerint meg vannak számlálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","shortLead":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","id":"20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacfb732-5804-44f8-bda4-b8b2d0123b87","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:56","title":"Pirlo lett a Juventus új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]