[{"available":true,"c_guid":"4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidnyánszky Attila amellett, hogy az SZFE kuratóriumának az elnöke és a Nemzeti Színház főigazgatója, a Szent István Egyetemen művészeti karért felelős rektori megbízott lett.","shortLead":"Vidnyánszky Attila amellett, hogy az SZFE kuratóriumának az elnöke és a Nemzeti Színház főigazgatója, a Szent István...","id":"20200812_Vidnyanszky_SZFE_Kaposvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16567ec-61d1-4cc4-8765-7679cbf835be","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Vidnyanszky_SZFE_Kaposvar","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:55","title":"Vidnyánszky úgy az SZFE kuratóriumi elnöke, hogy Kaposváron is pozícióban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban.\r

","shortLead":"Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban.\r

","id":"20200812_Egy_nap_alatt_52_ezer_uj_fertozottet_diagnosztizaltak_az_USAban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f57f53-127b-401c-a190-ee9531527791","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Egy_nap_alatt_52_ezer_uj_fertozottet_diagnosztizaltak_az_USAban","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:47","title":"Egy nap alatt 52 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt mondat közepén vitték ki a sajtóteremből, de pár perc múlva visszatért.\r

\r

","shortLead":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt...","id":"20200811_feher_haz_trump_elnok_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52bcd4-eedf-4604-bfb0-d4ffc1db37e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_feher_haz_trump_elnok_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:22","title":"Lövések dördültek a Fehér Háznál, Trumpot kivitték a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","shortLead":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","id":"20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973c77e1-ecf6-4924-b430-1f408dbe0d74","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:23","title":"Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2020 és 2022 közötti futamoknál eddig csak a magyar foci közvetítésére költött többet a közmédia. A 10,6 milliárd forintot a Hungaroring Sport Zrt. kapja.","shortLead":"A 2020 és 2022 közötti futamoknál eddig csak a magyar foci közvetítésére költött többet a közmédia. A 10,6 milliárd...","id":"20200812_mtva_kozvetites_forma1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8a516-7e9c-4b77-8725-ffc4ce8fd50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_mtva_kozvetites_forma1","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:08","title":"Több mint 10 milliárdot fizetett az MTVA a Forma–1-es közvetítésekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c81e6d-1d04-435b-9900-88536557e9c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könyvet írni szédületes életkaland. Az élmény fokozható, ha a szöveg egyben terápia is egy családi dráma feldolgozására, amely mindent örökre felborít, de el is rendez. ","shortLead":"Könyvet írni szédületes életkaland. Az élmény fokozható, ha a szöveg egyben terápia is egy családi dráma...","id":"202032_film__boldogsagtol_bolondsagig_titkok_es_igazsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c81e6d-1d04-435b-9900-88536557e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18079e0-c5bf-46e6-841b-395dbb6075b7","keywords":null,"link":"/360/202032_film__boldogsagtol_bolondsagig_titkok_es_igazsagok","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:00","title":"A Titkok és igazságokból kiderül, hogy egy megbolondult férfi is lehet az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","shortLead":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","id":"20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e866dce6-6445-4337-9f61-87eb5f717999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:16","title":"Még 11 honvédelmi sportközpontot épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]