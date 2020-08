Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint negyedmillió új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy nap alatt több mint negyedmillió új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200819_koronavirus_22_millio_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8f1e86-345a-430f-bd12-8e0cfc84b23f","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_koronavirus_22_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:01","title":"Átlépte a 22 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f5eeab-1021-4bbc-9482-08647127e0b3","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A velencei filmfesztivál versenyprogramjába kapott meghívást a rendező külföldi sztárszereposztással készült első angol nyelvű filmje, a Pieces of a Woman, amely a Lengyelországban díjazott színházi rendezésének továbbgondolása. Mundruczó Kornél a HVG-nek adott interjúban beszél a külföldi és hazai filmes viszonyokról, valamint az SZFE körüli botrányról. ","shortLead":"A velencei filmfesztivál versenyprogramjába kapott meghívást a rendező külföldi sztárszereposztással készült első angol...","id":"202034__mundruczo_kornel__uzengetesrol_traumaismetlodesrol__szukulo_terek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f5eeab-1021-4bbc-9482-08647127e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea605828-0272-494b-b288-f546bbcfb52c","keywords":null,"link":"/360/202034__mundruczo_kornel__uzengetesrol_traumaismetlodesrol__szukulo_terek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:00","title":"Mundruczó: A Színművészeti új kuratóriuma kifejezi, ki a dudás a csárdában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.","shortLead":"Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.","id":"20200819_paks_1es_blokk_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fff3c3-eba5-4157-a433-1c3168f27914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_paks_1es_blokk_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:54","title":"Egy hónapig állt, már kijavították a paksi 1-es blokk hibás turbináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","shortLead":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","id":"20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3258d94c-388c-44e2-8a57-4fb369965b09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:29","title":"Rekordmennyiségű, 586 milliárd tonnányi jég olvadt el tavaly Grönlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"225 millió adagot vásárolhatnak, amelyből adományként juttatnak majd az alacsonyabb jövedelmű országoknak. ","shortLead":"225 millió adagot vásárolhatnak, amelyből adományként juttatnak majd az alacsonyabb jövedelmű országoknak. ","id":"20200820_Az_Europai_Bizottsag_225_millio_adag_koronavirus_elleni_oltoanyagot_tervez_felvasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9007ad5-3299-433c-82af-b930b314e095","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Az_Europai_Bizottsag_225_millio_adag_koronavirus_elleni_oltoanyagot_tervez_felvasarolni","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:12","title":"Nagybevásárlása készül az unió koronavírus elleni oltóanyagból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade3c6af-d531-4cbd-bfce-54ec74594c99","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200819_Marabu_FekNyuz_Taktika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade3c6af-d531-4cbd-bfce-54ec74594c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd490b-5b1c-40cf-b525-96d346558b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Marabu_FekNyuz_Taktika","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:15","title":"Marabu FékNyúz: Taktika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","shortLead":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","id":"20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f027375d-8825-4916-a9e2-f55e2d8ac1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:59","title":"Hivatalos képeken Putyinék hatalmas új orosz luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]