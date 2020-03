Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a győri futball-saga.","shortLead":"Folytatódik a győri futball-saga.","id":"20200308_Tavozik_az_ETO_tulajdonosa_de_az_nem_vilagos_hogy_honnan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57be386d-40c7-45ee-a690-30c7d5510e58","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Tavozik_az_ETO_tulajdonosa_de_az_nem_vilagos_hogy_honnan","timestamp":"2020. március. 08. 11:10","title":"Távozik az ETO tulajdonosa, de az nem világos, hogy honnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","shortLead":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","id":"20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf857d5f-181e-4458-9087-532f38775ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","timestamp":"2020. március. 08. 13:41","title":"Halálos lavinabaleset Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét, mert iratokat kért tőle.","shortLead":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét...","id":"20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb7538-25f1-4bc9-b74a-b31e45a41cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","timestamp":"2020. március. 09. 10:11","title":"Rossz volt a sör, graffitivel állt bosszút egy nagykőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed2ddd6-b5c8-4386-8ad9-065a43893925","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"463 ember halt meg koronavírus miatt, Giuseppe Conte miniszterelnök szerint ezek az ország legsötétebb órái. ","shortLead":"463 ember halt meg koronavírus miatt, Giuseppe Conte miniszterelnök szerint ezek az ország legsötétebb órái. ","id":"20200309_koronavirus_olaszorszag_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed2ddd6-b5c8-4386-8ad9-065a43893925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce20950-5eed-49e1-ba75-dd6e1b1d27e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_olaszorszag_karanten","timestamp":"2020. március. 09. 22:06","title":"Egész Olaszországot lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","shortLead":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","id":"20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1950b78d-9d02-4e40-8023-417073c68ef3","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 08. 18:08","title":"Koronavírus: Iránban sokan meghaltak, Szaúd-Arábiából vesztegzárat jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","id":"20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddfa5b5-e8c9-4643-9439-30e8a46dc20e","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","timestamp":"2020. március. 10. 05:45","title":"Még drágább lesz a hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088747c6-486d-4903-8481-a17000af13da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titokról csak Nánási Pál tudott. ","shortLead":"A titokról csak Nánási Pál tudott. ","id":"20200309_Video_visitozasban_tortek_ki_Ordog_Nora_gyerekei_amikor_a_musorvezeto_levette_a_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088747c6-486d-4903-8481-a17000af13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bda8f8-f6f2-426d-a8ba-64de430eb6e9","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Video_visitozasban_tortek_ki_Ordog_Nora_gyerekei_amikor_a_musorvezeto_levette_a_maszkot","timestamp":"2020. március. 09. 11:12","title":"Videó: Visítozásban törtek ki Ördög Nóra gyerekei, amikor a műsorvezető levette a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Hegyi Mentőszolgálat (HZS) gyors segítségének köszönhetően nem történt tragédia. ","shortLead":"A szlovák Hegyi Mentőszolgálat (HZS) gyors segítségének köszönhetően nem történt tragédia. ","id":"20200309_Magyar_turistakat_mentettek_a_Tatraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aabdde-e118-4db3-88f4-6e5d2c696edb","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Magyar_turistakat_mentettek_a_Tatraban","timestamp":"2020. március. 09. 14:40","title":"Magyar turistákat mentettek a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]