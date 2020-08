Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"vilag","description":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.\r

","shortLead":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye...","id":"20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b42f7f-f758-40a5-9f27-5e27dc7aa27e","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:21","title":"Elszabadulóban van Horvátországban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy rábukkantak, mitől borul el úgy az alkoholisták agya, hogy aztán nem bírják letenni a poharat. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy rábukkantak, mitől borul el úgy az alkoholisták agya, hogy aztán nem bírják letenni a poharat. ","id":"202034_alkoholizmusert_felelos_idegsejtek_agymenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f5092a-6d7b-495a-a9ba-ad28bb532db3","keywords":null,"link":"/360/202034_alkoholizmusert_felelos_idegsejtek_agymenes","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:15","title":"Rájöhettek, az alkoholisták miért nem tudják abbahagyni az ivást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","shortLead":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","id":"20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d0432-1e0e-4fea-bca4-4ff06008d759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:48","title":"Ha akarja, ha nem, szeptembertől önnél is az új kinézetre vált a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált bűncselekmények száma, mint tavaly. A nyomozó hatóságoknak így most van idejük a \"döglött ügyek\" vizsgálatára is.","shortLead":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony...","id":"202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa54cd8-beac-49b6-b7d6-7931c6d0b801","keywords":null,"link":"/360/202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Annyira jók a bűnügyi statisztikák, hogy kozmetikázni is kevesebbet kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016e6c61-b0c2-40a5-a894-0bdecffe3630","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult ahhoz, hogy a súlyos állapotban lévő politikust átszállítsák egy németországi klinikára.","shortLead":"Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult...","id":"20200821_Vihetik_Navalnijt_Nemetorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=016e6c61-b0c2-40a5-a894-0bdecffe3630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea83e28-cc81-4036-9a35-62d4437c7173","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Vihetik_Navalnijt_Nemetorszagba","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:19","title":"Vihetik Navalnijt Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is kevés lesz a járvány második hulláma ellen, ezért a Merkel-kabinet már megkezdte a felkészülést arra az esetre is, hogyha újra be kell zárni az iskolákat. ","shortLead":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is...","id":"202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f1e3c-ae36-4949-af1b-fdece6409656","keywords":null,"link":"/360/202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:00","title":"Maszkban kezdték a tanévet a német diákok, de már készülnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]