[{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","shortLead":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","id":"20200821_kanikula_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdeb98-4790-42f0-81d6-1bed5934504e","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:06","title":"Szombat délutánig biztos a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi antiszemita kijelentéseit. Nem kizárt, hogy Bíró végül nem is indulhat az időközi választáson a Fidesz vétója miatt. ","shortLead":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi...","id":"20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b510ce-1c1d-4f5c-90f2-99e607df80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:40","title":"Magyarázza antiszemita kijelentéseit a közös ellenzéki jelöltté választott jobbikos politikus, aki lehet, hogy nem is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában könnyedén legyőzte a spanyol Pedro Martínezt.","shortLead":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután...","id":"20200821_Fucsovics_a_fotablan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518386-4785-4968-a9f2-9debed4519bc","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Fucsovics_a_fotablan","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:56","title":"Fucsovics a főtáblán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f624345-bc79-49c4-8a26-aa2261f6e223","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórház már felállította az orosz ellenzéki politikus diagnózisát, de azt állítják, még nem hozhatják nyilvánosságra.","shortLead":"A kórház már felállította az orosz ellenzéki politikus diagnózisát, de azt állítják, még nem hozhatják nyilvánosságra.","id":"20200821_omszk_korhaz_navalnij_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f624345-bc79-49c4-8a26-aa2261f6e223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2623267-8a7a-42af-be57-c230b141d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_omszk_korhaz_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:04","title":"Az omszki kórház helyettes főorvosa szerint nem mérgezték meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016e6c61-b0c2-40a5-a894-0bdecffe3630","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult ahhoz, hogy a súlyos állapotban lévő politikust átszállítsák egy németországi klinikára.","shortLead":"Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult...","id":"20200821_Vihetik_Navalnijt_Nemetorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016e6c61-b0c2-40a5-a894-0bdecffe3630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea83e28-cc81-4036-9a35-62d4437c7173","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Vihetik_Navalnijt_Nemetorszagba","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:19","title":"Vihetik Navalnijt Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc3ab73-d7e8-4aae-912a-06af19461cc4","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Honnan tudhatjuk, hogy egy prezentáció, egy állásinterjú vagy egy randevú jól sikerült? Általában érezni szoktuk... De tudhatjuk-e igazán?","shortLead":"Honnan tudhatjuk, hogy egy prezentáció, egy állásinterjú vagy egy randevú jól sikerült? Általában érezni szoktuk... De...","id":"20200821_Mire_emlekszunk_egy_beszelgetesbol_Vagy_egy_randibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc3ab73-d7e8-4aae-912a-06af19461cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7d623-663b-47b2-81cd-f6e371b39050","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200821_Mire_emlekszunk_egy_beszelgetesbol_Vagy_egy_randibol","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:15","title":"Mire emlékszünk egy beszélgetésből? Vagy egy randiból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]