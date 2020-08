Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","shortLead":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","id":"20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bada84f4-41bf-45f6-8d67-aa5c0bd3d4de","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:35","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3455745-89ea-4076-940c-c1b9bc6561de","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor alig három évvel lesz fiatalabb a következő választási kampányban, mint Horn Gyula volt 1994-es győzelme idején. A NER-gazda és választói öregedését a kormányban is problémaként azonosították, amelyet a sajtóban és a közösségi médiában igyekeznek ellensúlyozni. ","shortLead":"Orbán Viktor alig három évvel lesz fiatalabb a következő választási kampányban, mint Horn Gyula volt 1994-es győzelme...","id":"202034__atrendezett_jobboldali_media__a_facebook_bevetele__a_nivotlansag_diadala__megosztassal_szaporodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3455745-89ea-4076-940c-c1b9bc6561de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9077575-122b-4e1b-9e51-4ab918b2e611","keywords":null,"link":"/360/202034__atrendezett_jobboldali_media__a_facebook_bevetele__a_nivotlansag_diadala__megosztassal_szaporodnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:00","title":"Az új fideszes kampánystratégia koronaékszere lehet az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae99126-1789-47b5-b3ed-40450b38e9fb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A szokásosnál is életveszélyesebb dizájnerdrog áldozatainak majdnem fele kötődik Miskolc szegregátumaihoz. Az ember azt hinné, látványos hatással van a környékre egy tragikus haláleset, de nem: Lyukóvölgyben ezek éppúgy részei a hétköznapi életnek, mint a járhatatlan földutak és a szeméttel fűtött házak.","shortLead":"A szokásosnál is életveszélyesebb dizájnerdrog áldozatainak majdnem fele kötődik Miskolc szegregátumaihoz. Az ember azt...","id":"20200825_bika_dizajnerdrog_lyukovolgy_miskolc_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae99126-1789-47b5-b3ed-40450b38e9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ee6017-050e-4972-9860-ce34b37cd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_bika_dizajnerdrog_lyukovolgy_miskolc_riport","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:30","title":"A pusztító dizájnerdrog csak egy újabb gondot jelent az ország legnagyobb nyomornegyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d873981c-53e6-4e02-9c4a-e8b20ef2da55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft új Flight Simulatora bőven tartogat meglepetéseket. Az egyikért Melbourne-ig kell repülni.","shortLead":"A Microsoft új Flight Simulatora bőven tartogat meglepetéseket. Az egyikért Melbourne-ig kell repülni.","id":"20200824_microsoft_flight_simulator_irodahaz_obeliszk_melbourne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d873981c-53e6-4e02-9c4a-e8b20ef2da55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25217001-20f6-4218-b0a8-aca4ffa9f194","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_flight_simulator_irodahaz_obeliszk_melbourne","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:12","title":"Egy félreértés miatt került egy 212 emeletes irodaház a Microsoft új, repülős játékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80d8373-8800-4351-a956-2ba8ca98fc04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt gyanítják, hogy szalmonellával szennyezett diót használtak fel hozzá.\r

","shortLead":"Azt gyanítják, hogy szalmonellával szennyezett diót használtak fel hozzá.\r

","id":"20200824_Visszahivott_egy_muzliszeletet_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80d8373-8800-4351-a956-2ba8ca98fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4dd453-40b5-429f-b0a6-33ddc3f04ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Visszahivott_egy_muzliszeletet_a_Nebih","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:07","title":"Visszahívott egy müzliszeletet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel 15 ezerrel nőtt az aktív esetek száma.","shortLead":"Közel 15 ezerrel nőtt az aktív esetek száma.","id":"20200824_koronavirus_globalis_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b719be-c5cc-446c-bb69-3448e9513020","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_koronavirus_globalis_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:20","title":"Egy nap alatt 216 ezer koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","shortLead":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","id":"20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d305ce-0c69-4e37-bef8-3d68a6644d46","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:13","title":"250 ezerre büntették Szél Bernadettet dudálásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","shortLead":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","id":"20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4252ee-6aba-4232-8a63-91825446b216","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:27","title":"Fucsovics továbbjutott New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]