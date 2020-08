Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","shortLead":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","id":"20200804_bukk_farkaskolyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8d9a8-6acf-4767-b402-bcb6099ab6d7","keywords":null,"link":"/elet/20200804_bukk_farkaskolyok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"A Bükkben kószáló farkaskölyköt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss értesülés, amely szerint a cég dollármilliókat adott a kiberbűnözőknek, hogy visszaszerezze az adatkezelés feletti jogát.","shortLead":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss...","id":"20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f8974-2016-400e-9b1e-918aa48253d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A zsarolóvírussal megtámadott Garmin dollármilliókat fizethetett, hogy visszakapja az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt a részesedésük.","shortLead":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt...","id":"20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4551a9-c884-4420-aeb2-55e783d08dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:21","title":"Várakozásokon felül nőtt a Richter árbevétele és nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.","shortLead":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg...","id":"20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a38f3d-253b-42de-b2d2-0d39c1b6c6f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:30","title":"A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és a posztra egy fideszes, egy momentumos, illetve egy független képviselőt ajánl. Balogh szerint a felvételt megvágták, így lemaradt az róla, amikor arról beszélt, hogy a reméli nem a fideszes jelöltet fogják támogatni a képviselők.","shortLead":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett...","id":"20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6806ace2-063c-4842-9d8e-72a80e3775bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:31","title":"Tovább gyűrűzik a gödi ellenzéki balhé: a DK előállt egy hangfelvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes arról is nyilatkozott, hogy a biciklisávók októberig biztosan maradnak.","shortLead":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes...","id":"20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd17cd-1b42-4ab8-9ae1-f103bd8ed32b","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:14","title":"Kerpel-Fronius: Egyelőre nem töltik fel a fővárosi idősotthonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]