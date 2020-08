Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy díszvacsorán vett részt Phil Hogan, tizenháromszor annyi ember társaságában, mint ahányan egyszerre lehettek volna ott.","shortLead":"Egy díszvacsorán vett részt Phil Hogan, tizenháromszor annyi ember társaságában, mint ahányan egyszerre lehettek volna...","id":"20200826_eu_biztos_irorszag_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c20fa9-2ac8-4a3e-8261-e31a470cfbcf","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_eu_biztos_irorszag_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:02","title":"Lemondott az ír EU-biztos, mert megszegte a járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ ugyanakkor felkészültebbnek tűnik, mint az év elején. A WHO szerint ha az iskola és a találkák közt választani, utóbbi a kockázatosabb.","shortLead":"A világ ugyanakkor felkészültebbnek tűnik, mint az év elején. A WHO szerint ha az iskola és a találkák közt választani...","id":"20200827_who_fertozott_fiatalok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de3dbb2-38d5-4ad5-af30-d27c282c32c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_who_fertozott_fiatalok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:53","title":"WHO: Egyre több a fiatal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","shortLead":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","id":"20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fae59-6ec6-4b73-8c3b-60642c2410b4","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Megvannak a Fradi lehetséges ellenfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy egyre többen szeretnék a fenntartható befektetést választani, sok cég is felfedezi, hogy a fenntarthatósági mutatóikkal lehet trükközni. Szerencsére a gyanús jeleket észrevehetik a befektetőjelöltek is egy kis odafigyeléssel.","shortLead":"Ahogy egyre többen szeretnék a fenntartható befektetést választani, sok cég is felfedezi, hogy a fenntarthatósági...","id":"20200828_fenntarthato_greenwashing_zold_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aeccae-b95f-4dd3-871f-6160f369e9ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_fenntarthato_greenwashing_zold_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:42","title":"Fenntartható befektetésre szánná a pénzét? Figyeljen, nehogy álzöldek csapják be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című drogvallomás-bestsellerének legkeményebb, a szerző-színész életének sorsfordító időszakát viszi vászonra. ","shortLead":"Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című...","id":"20200827_Toxikoma_elozetes_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba956828-25e6-4329-ad1e-87b56c43ea28","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Toxikoma_elozetes_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:54","title":"Egymásnak feszül a drogos alfahím és az istent játszó pszichiáter – itt a Toxikoma első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és a demokráciát, nem pedig azt a dohos, illiberális keleti homályzónát, ahová Orbán évek óta vágyik. Vélemény.","shortLead":"A közép-európai népek évtizedek óta a tág értelemben vett Nyugatot választják, a szabadságot, az önrendelkezést és...","id":"202035_keleten_ahelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f454b00-23f5-4952-a28b-fc69d5371664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479711-e436-408b-97ff-d3595c6a8cef","keywords":null,"link":"/360/202035_keleten_ahelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:00","title":"Seres László: Keleti tempóban távolodunk tovább a Nyugattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af7b38-5008-47f5-9d06-a59b973998a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abe Sinzó romló egészségi állapotára hivatkozva távozik hivatalából.\r

","shortLead":"Abe Sinzó romló egészségi állapotára hivatkozva távozik hivatalából.\r

","id":"20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_bejelentes_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3af7b38-5008-47f5-9d06-a59b973998a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe4934-3551-4af9-836a-404453f1bead","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_bejelentes_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:06","title":"Lemondott a japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5d6aae-9398-4c24-b715-788d25f3e4e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halk hangrobbanás a cél, és végül a Concorde pótlása.","shortLead":"Halk hangrobbanás a cél, és végül a Concorde pótlása.","id":"20200828_Gripenhajtomuveket_kapott_a_NASA_csendes_szupergepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d5d6aae-9398-4c24-b715-788d25f3e4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db6450b-44c9-4c89-9909-1589d944c491","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_Gripenhajtomuveket_kapott_a_NASA_csendes_szupergepe","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:19","title":"Gripen-hajtóműveket kapott a NASA csendes szupergépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]