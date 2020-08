Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","id":"20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824c3003-4fea-451e-a2e4-29009b684f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:21","title":"Kovács Zoltán második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, szervezetfejlesztésért felelős főszerkesztő-helyettes és vezérigazgató-főszerkesztő is.","shortLead":"Van gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, szervezetfejlesztésért felelős...","id":"20200827_index_vezetoseg_nevsor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0aaeaf-9a18-494f-921e-0553fc0fcf5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_index_vezetoseg_nevsor","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:04","title":"Kiadták az Index vezetésének hivatalos névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","id":"20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd236bde-4e68-4eee-aca9-11c89f8eed30","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:11","title":"158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők pénzintézeteket és ATM-automatákat akarnak megbénítani.","shortLead":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők...","id":"20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c756e-c360-4913-aaec-6902c9ccb934","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:49","title":"Figyelmeztetést adott ki az FBI: Észak-Korea hackercsapata megint bankokat támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2169dbe-2be9-47b8-89dc-f195b7db4858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges eszközzel készül az LG a jövő héten induló berlini nemzetközi technológiai vásárra: egy viselhető levegőtisztítóval.","shortLead":"Különleges eszközzel készül az LG a jövő héten induló berlini nemzetközi technológiai vásárra: egy viselhető...","id":"20200828_lg_puricare_legtisztitos_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2169dbe-2be9-47b8-89dc-f195b7db4858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac616594-157d-4cc3-9035-2afe22c44c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_lg_puricare_legtisztitos_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:03","title":"Piacra dobják az arcmaszkot, amelyben már 8 órán át ventilátorok segítik a be- és kilégzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","shortLead":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","id":"20200827_romania_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837ea0d-54af-4c74-96bb-a259e58a87f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_romania_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:48","title":"Újabb negatív rekord Romániában: 1500 új fertőzött 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","shortLead":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","id":"20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e2398-5ce9-4ea4-be7f-98fefc18dde7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:07","title":"Leszakadt egy embernagyságú kőtömb a nemrég átadott Puskás Arénáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először a hvg.hu-n lehet meghallgatni. ","shortLead":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először...","id":"20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589f2405-0b1f-4f0c-802b-2fc0d8edda38","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:00","title":"Megnyugvás, elfogadás, de semmiképp nem béke – The Devil’s Trade-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]