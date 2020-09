Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakadék áthidalhatatlannak tűnik Upor László rektorhelyettes szerint.","shortLead":"A szakadék áthidalhatatlannak tűnik Upor László rektorhelyettes szerint.","id":"20200902_szfe_szinmuveszeti_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c44e63-29c6-4b81-b55a-e8be89f29ef3","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_szfe_szinmuveszeti_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:48","title":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","shortLead":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","id":"20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f394a4fe-c80e-4420-8bd2-d6f46540218f","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:10","title":"Koronavírusos lett 13 kolumbiai politikus, miután részt vettek egy ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","shortLead":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","id":"20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c4e28-09bd-4323-9e58-8573dd05eba7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:39","title":"Algákból készül a ruha, ami tisztítja maga körül a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és bírságok száma.\r

