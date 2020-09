Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b","c_author":"Bodansky György","category":"360","description":"Az SZFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","shortLead":"Az SZFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","id":"20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7120a183-f205-49de-a938-95cfa339fe7e","keywords":null,"link":"/360/20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:15","title":"A pillanat, amikor Orbán bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven – 2008-ban tudott győzni, akkor is az Olasz Nagydíjon, ahogy most.","shortLead":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven –...","id":"20200906_f1_olasz_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f1066-213a-4461-bc09-ccd68ea75bff","keywords":null,"link":"/sport/20200906_f1_olasz_nagydij","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:34","title":"Piros zászló után óriási meglepetésre Pierre Gasly nyerte az Olasz Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határátkelőket az ingázók és a munkavállalók érdekében nyitották meg Borsod megyében.","shortLead":"A határátkelőket az ingázók és a munkavállalók érdekében nyitották meg Borsod megyében.","id":"20200908_szlovakia_magyarorszag_hataratkelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deafe9d5-7ce4-4a05-b807-34a078d377f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_szlovakia_magyarorszag_hataratkelo","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:29","title":"Újra nyitva van két határátkelő Szlovákia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","shortLead":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","id":"202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1076326-b5ff-4aff-ad1b-6168158da355","keywords":null,"link":"/360/202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:00","title":"Testhez álló cég vezetője lett a zenetörténész ex-rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühében ütötte el a labdát.","shortLead":"Dühében ütötte el a labdát.","id":"20200907_Djokovic_kizaras_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a78de8-350f-4c09-92fc-57da4812d6ff","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Djokovic_kizaras_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:31","title":"Djokovicot kizárták, mert torkon találta az egyik vonalbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem a Gandhi család tagja. A példa nélküli lázadás jelzi az indiai liberális baloldal súlyos válságát is.","shortLead":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem...","id":"202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a134504-d1bc-450f-aeb6-bc7f147b251f","keywords":null,"link":"/360/202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:00","title":"Az indiai baloldalt partvonalra szorította a hindu nacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62fa718-a5e4-4fbc-8f3d-aa125bdfefb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rádióként, hanem multimédiás honlapként tért vissza Magyarországra.","shortLead":"Nem rádióként, hanem multimédiás honlapként tért vissza Magyarországra.","id":"20200908_szabad_europa_weboldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62fa718-a5e4-4fbc-8f3d-aa125bdfefb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2304226b-a10a-40c5-ac12-5fe2242c6d01","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szabad_europa_weboldal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:41","title":"Elindult a Szabad Európa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]