[{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikai elemzők szerint az amerikai elnök tudatosan átvette a világ más autoriter vezetőinek manipulációs hatalomtechnikai módszereit annak érdekében, hogy novemberben újraválasszák. ","shortLead":"Politikai elemzők szerint az amerikai elnök tudatosan átvette a világ más autoriter vezetőinek manipulációs...","id":"20200905_Trump_sokat_tanult_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cccefb-8d0f-4ad2-bc43-824b1515c254","keywords":null,"link":"/360/20200905_Trump_sokat_tanult_Orbantol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:00","title":"Trump sokat tanult Orbántól: piszkos trükkök a hatalom megtartásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b307e9a-4170-4780-8b62-ca0ea570775d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kérnek fizetést az év hátralévő részében a svéd férfi labdarúgó válogatott tagjai, hogy lehetővé tegyék a női játékosok juttatásainak a megemelését. A svéd fociban is látványosak a jövedelemkülönbségek.\r

","shortLead":"Nem kérnek fizetést az év hátralévő részében a svéd férfi labdarúgó válogatott tagjai, hogy lehetővé tegyék a női...","id":"20200905_A_sved_ferci_focivalogatott_jatkosai_lemondanak_a_fizetesukrol_a_nok_javara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b307e9a-4170-4780-8b62-ca0ea570775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8734883e-40a3-43e6-bfa5-027fd1637220","keywords":null,"link":"/elet/20200905_A_sved_ferci_focivalogatott_jatkosai_lemondanak_a_fizetesukrol_a_nok_javara","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:25","title":"A svéd férfi fociválogatott játékosai lemondanak a fizetésükről a nők javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig gondoltuk – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig...","id":"20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78526e25-764c-4ed5-abbc-9a548ada82f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:33","title":"Két német tudós állítja, eddig 1000 évvel elnézték a nebrai csillagkorong korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","shortLead":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","id":"20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95096b05-4b5b-4b1a-99b1-4b98fcbc5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:41","title":"Egy retrofenevad a 847 lóerős Aston Martin Victor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A nyár végi koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora nagyjából megegyezik a pénteken Budapesten bulizókéval – megnéztük, visszatartja-e ez a fiatalokat az éjszakától. Spoiler: az élet nem állt meg, de vannak óvatosságra utaló jelek.","shortLead":"A nyár végi koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora nagyjából megegyezik a pénteken Budapesten bulizókéval – megnéztük...","id":"20200905_Tomegek_a_szabad_levegon_lazmeres_a_zart_terekben__igy_alakitja_at_az_ejszakai_eletet_a_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08cbaef-9c0b-40da-88fa-19d593c6bb3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Tomegek_a_szabad_levegon_lazmeres_a_zart_terekben__igy_alakitja_at_az_ejszakai_eletet_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:17","title":"Tömegek a szabad levegőn, lázmérés a zárt terekben – így alakítja át az éjszakai életet a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán, amelyet szombat este rendeztek Gízában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba...","id":"20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18665767-1f60-43ab-831c-a3441d958b7b","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:43","title":"Három földrészről kapott ellenfelet a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]