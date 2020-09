Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","shortLead":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","id":"20200910_gulyas_kormany_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b78c7b-1ef3-4287-b4d1-ef13f3e79e94","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_gulyas_kormany_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:28","title":"Gulyás: a kormány nem része az SZFE körüli vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aacc2d7-ac65-4367-ba3f-9ea67e2c548d","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ez a HVG legfrissebb számának lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG legfrissebb számának lapajánlója.","id":"202037_felcsuti_capriccio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aacc2d7-ac65-4367-ba3f-9ea67e2c548d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94265aa8-2b9f-4da0-8cb0-7b79e42dc0f3","keywords":null,"link":"/itthon/202037_felcsuti_capriccio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:10","title":"Dobszay János: Felcsúti capriccio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ügyben is úgy találta az NVB, hogy a tiszaújvárosi időközi választásra készülő fideszes jelölt úgy fényképezkedett gyerekekkel, hogy az a legnagyobb rendben volt.","shortLead":"Két ügyben is úgy találta az NVB, hogy a tiszaújvárosi időközi választásra készülő fideszes jelölt úgy fényképezkedett...","id":"20200910_koncz_zsofia_gyerekekkel_kampanyol_nvb_szerint_nem_jogserto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe371e02-0b54-4975-9d3c-865c37971395","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koncz_zsofia_gyerekekkel_kampanyol_nvb_szerint_nem_jogserto","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:15","title":"NVB: Koncz Zsófia törvénytisztelően kampányolt gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják eredményezni, hogy tömegesen zárnak be az iskolák, óvodák.\r

