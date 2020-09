Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.

Az iPhone is megkaphatja az érdekes megoldást, amelytől vízálló az Apple Watch

Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.

Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes
2020. szeptember. 16. 06:30

A Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki is áll, és az szerinte Vidnyánszky Attila.

Balázs Péter: Bizonyos közéleti parazitáknak sikerül durva konfliktust generálni
2020. szeptember. 15. 16:28

Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében
2020. szeptember. 15. 11:52

A belarusz elnök figyelmeztette a Nyugatot: „ha valakinek viszket a tenyere, készen állunk, hogy megvakarjuk".

Putyin Lukasenkának: Szeretném, ha a belaruszok maguktól oldanák meg a helyzetet
2020. szeptember. 14. 17:06

Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.

Iskolai koronavírus-fertőzések: működnek a hivatalok, de nem sietik el a döntést
2020. szeptember. 15. 18:01

"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk."

A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett
2020. szeptember. 14. 11:32

A MÁV a vonatokon a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve ellenőrzi a maszkviselés betartását.

Mától leszállítják a maszk nélkül utazókat a vonatokról és a volánbuszokról
2020. szeptember. 15. 06:38