A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett, hogy az eddig legjellemzőbb hátránya, a mérete se lehessen kifogás ellene.

A Leon a spanyol márka vezető terméke, a legnagyobb darabszámban eladott autója. Az újdonság a hagyományoknak megfelelően dinamikus és sportos arányú, de tágasabb a belső tere és a korábbinál jobb minőségű a kivitelezése. Ha a konkurensek alkotta halmazban kell pozicionálni, akkor az a spanyolok szerint, valahol a Ford Focus és az Audi A3-as között van.

Külsejében a legfontosabb változások hátul vannak: új a felirat, mostantól folyóírással olvasható, hogy Leon. A lámpák között „faltól falig” ér a LED világítás, amelyek dinamikus módon működik, fékezéskor figyelmeztetve a hátulról érkezőket. A modell sziluettje marad a spanyolok által régóta követett forma: lapos tetővonal, szélesnek, masszívnak tűnő összképpel.

© D.P.

© D.P.

Az új Leon méretre ugyanakkor jócskán megnőtt: 86 milliméterrel nagyobb, mint az elődje, így 4368 milliméter hosszú. A lényeg persze inkább a belső tér, amely 49 millimétert tudott növekedni, és 1799 milliméteres tengelytávot biztosít. A legjellemzőbb kifogás a Leonnal kapcsolatban – főleg a flottásoknál – eddig az volt, hogy ugyanezért a pénzért nagyobb autót lehet kapni. A kompakt formájú, ötajtós Leon esetében a mostani 380 literes csomagtér ugyan továbbra is inkább csak az iparági sztenderd, de a kombi esetében a 620 liter már méretes kapacitás, még a szegmens eminensével, az új Octavia kombi 640 literével szemben is megállja a helyét.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

© D.P.

A belső térben természetesen minden digitális. Nincs túl sok gomb, nagy multimédiás képernyő van a letisztult műszerfalon. A sofőr előtti képernyő 10,25 colos, míg a központi kijelző akár 10 colos is lehet. Az okoseszközök kiszolgálása jól megoldott, vezeték nélkül is tud kapcsolódni a rendszer az Apple CarPlay-hez, és okostelefonról lehet nyitni-zárni is a kocsit, vagy akár a klímát is be lehet indítani távolról.

A benzinmotorok az autóban a szokásos háromhengeres 1,0 TSI, 88 illetve 110 lovas változatai, az 1,5 TSI már 130, illetve 150 lóerő teljesítményű. A dízelválaszték továbbra is fontos, ott egyféle 2,0 literes motor van, 118 lóerőtől a 150 lovas változatig.

A Leonban most először már megjelenik a 48V-os enyhe hibrid technológia (eTSI néven), de megjelent a konnektoros, plug-in hibrid változat is. Ez utóbbi rendszer egy 1.4 TSI motort egy villanymotorral ötvöz, amelyek összességében 204 lóerős teljesítményt adnak le, ráadásul 60 kilométeres hatótávra képes a villanyhajtás, aminek révén zöld rendszámosként is forgalomba helyezhető az autó. A gyártó azt ígéri, hogy otthoni, egyfázisú konnektorból 6 óra alatt feltölthető a kocsi akkuja, míg nagyobb teljesítményű fali töltőről 3 óra 40 perc alatt.

A próbakörön egy 1,5 literes motorú, 130 lovas benzinest vittük el, amelyben hatfokozatú kézi sebességváltóval kombinálták a hajtást. Nem sportos karakterű darab, de a német konszerntől megszokott módon feszes minden eleme. A kormányzás, a váltó pontos, a futómű pedig pont annyit tud, amennyi ehhez a teljesítményhez illik. Hétköznapi módon használva, kényelmesnek és stabilnak tűnik a Leon.

Az újautó-árak minden márkánál durván növekedtek az idén, egyfelől az az új szennyezőanyag-kibocsátási normák miatt, másfelől a forint-euró árfolyam okán. Az új Leon ára sem visszafogottak. A belépő Reference modell 6,694 millió, a vélhetően leggyakoribb Style felszereltségű példányok 7,1 millióba kerülnek alapból, míg az Xcellence variáns 8,6 millióról indul. A sportos FR változat ára 8,57 millió alapból. A kínálatban abszolút újdonság plug-in hibridek ára pedig minden esetben 11 millió forint feletti.

