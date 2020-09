Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1868d4-c42e-45ec-b178-68a835af5d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:26","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","id":"20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fc011-f32e-4072-94a8-02126da55abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Meghalt Ruth Bader Ginsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít, ennek egy fejezete a Színház- és Filmművészeti Egyetem einstandolása. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége ezúttal Kolosi Tamás, a TÁRKI alapító elnöke, a Líra Könyv Zrt. vezetője.","shortLead":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít...","id":"20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f539bc-3a9a-48bc-b0fc-6195d3c5384e","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Kolosi Tamás a Fülkében: Orbán most veri el a port az értelmiségen a 2002-es és a 2006-os választási vereségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos állami támogatásokra is.","shortLead":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos...","id":"20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7424aec6-127f-4e12-b738-1edebbb68fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:56","title":"Nem érdekel a pénz - mondta Leslie Mandoki a neki jutott állami milliárdokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","shortLead":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","id":"20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0073eb57-dc05-4c1d-969f-a1b6b59a56f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:26","title":"Listázták a Külügyminisztériumban a magyar újságírók külföldi szakmai útjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef","c_author":"Windisch Judit - Kovács Panka","category":"itthon","description":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella egészségügyi szakértő szerint a lépéssel az embereket sem a \"kapzsi kapitalistáktól\", sem a koronavírustól nem mentik meg. Kérdés, hogy az állam jól jár-e, és egyszerűen kisöpri-e a konkurenciát saját maga elől. ","shortLead":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella...","id":"20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f62a7e-0096-424c-b2b3-03b3325a27b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:30","title":"Hatósági áras tesztelés: egyre biztosabb, hogy az átlagember nem fog jól járni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae594ec-1140-4785-926d-e0319245738a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megelégelték, hogy többen nem tudnak viselkedni.","shortLead":"Megelégelték, hogy többen nem tudnak viselkedni.","id":"20200919_thaifold_nemzeti_park_szemet_turista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae594ec-1140-4785-926d-e0319245738a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cd997-3a08-4738-a22f-71dad1de0465","keywords":null,"link":"/elet/20200919_thaifold_nemzeti_park_szemet_turista","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:35","title":"Egy thai nemzeti park mostantól a turisták után küldi a szemetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat krónikus beteg, amivel az elhunytak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak.\r

\r

","shortLead":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban...","id":"20200919_Tobb_mint_800_uj_fertozott_hat_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c397605f-432b-4ece-ad7e-1e3ef28bbda0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_mint_800_uj_fertozott_hat_halott","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:28","title":"Több mint 800 új fertőzött, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]