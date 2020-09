Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","shortLead":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","id":"20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb88d97-2111-4385-b9bb-ef84bef4f4e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:26","title":"Drága a dió, és még drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző évhez képest. A visszaesés okozhatott némi meglepetést, ám a legnépszerűbb modellek rangsora már nem, hiszen az első tíz modellből nyolc a legismertebb német márkák gyáraiból gurult ki újonnan. A Bankmonitor megnézte, hogy mennyibe kerülnek most ezek a modellek használtan, és mekkora havi törlesztőt kell fizetnie annak, aki hitelből fedezné a vásárlást.","shortLead":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző...","id":"20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4113f6f5-8ded-428f-a536-0310205325eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:50","title":"Mekkora havi törlesztője lehet egy használt autónak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán ha muszáj, belemennek a fizetési alkuba. Mintha szokássá vált volna a bepróbálkozás.","shortLead":"Aztán ha muszáj, belemennek a fizetési alkuba. Mintha szokássá vált volna a bepróbálkozás.","id":"20200920_allaskereses_fizetes_berigeny_diplomasok_fehergallerosok_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e785d00-2412-462c-9ef3-8bf7e7833629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_allaskereses_fizetes_berigeny_diplomasok_fehergallerosok_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:45","title":"Szemrebbenés nélkül bemondják a négy-ötszázezres bérigényt a hazai álláskereső diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","shortLead":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","id":"20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ad3113-4661-4cac-8720-dc249e16b68b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"Új pártot alapított Volner János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"“Nem követtem el semmit, nem csaltam, nem loptam” – mondta a bíróságon a showman. ","shortLead":"“Nem követtem el semmit, nem csaltam, nem loptam” – mondta a bíróságon a showman. ","id":"20200919_koltsegvetesi_csalas_gaspar_gyozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78c91fd-2683-44d2-ae67-33fdd33e1762","keywords":null,"link":"/kkv/20200919_koltsegvetesi_csalas_gaspar_gyozo","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:59","title":"Letöltendőt kért az ügyész Gáspár Győzőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e301544c-6715-4176-a005-ea3159282549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az végül nem derült ki, hogy működött-e a lámpa. ","shortLead":"Az végül nem derült ki, hogy működött-e a lámpa. ","id":"20200921_Benzinkutnak_hajtott_egy_no_miutan_ki_akartak_probalni_a_megjavitott_feklampat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e301544c-6715-4176-a005-ea3159282549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e59b875-498a-466f-b522-0646879b2846","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Benzinkutnak_hajtott_egy_no_miutan_ki_akartak_probalni_a_megjavitott_feklampat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:45","title":"Benzinkútnak hajtott egy nő, miután ki akarták próbálni a megjavított féklámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7e9c5f-715e-49d5-ae3d-a7b983e9bf20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lesz valakiből fertőzött. A Johns Hopkins Egyetem új kutatása szerint ez az egyházakra és templomokra is igaz.","shortLead":"Vannak helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lesz valakiből fertőzött. A Johns Hopkins Egyetem új kutatása szerint...","id":"20200921_templom_egyhaz_koronavirus_szuperfertozo_mikrocsepp_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7e9c5f-715e-49d5-ae3d-a7b983e9bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d8f5d3-22fe-483d-8b67-50af7f2daf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_templom_egyhaz_koronavirus_szuperfertozo_mikrocsepp_virus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:04","title":"Amerikai kutatók szerint kifejezetten rossz ötlet templomba menni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","id":"20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3da8-7076-4805-a197-2d2523276395","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:28","title":"Romániában már 4400 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]