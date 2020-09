Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig továbbra sem állíthatnak ki igazolást a gyereküknek, mert a jelenlegi járványhelyzetben csak az orvos tudja megállapítani, hogy fennáll-e a koronavírus-fertőzés gyanúja. A járvány legfrissebb adatairól tartott sajtótájékoztatót Müller Cecília országos tiszti főorvos és az operatív törzs.","shortLead":"Az összes elvégzett PCR-vizsgálat 3-33 százaléka fizetős, attól függően, melyik laborról van szó. A szülők pedig...","id":"20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54851222-624c-4784-b444-1a98fb5c72ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:57","title":"Operatív törzs: 49 embert már büntettek, mert nem volt rajtuk maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116eed7d-e659-4a4a-a506-596253236b5c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Magyarország ma nem a nemzethalál felé vágtat\", tehát illő lenne más, fontosabb dolgokkal is foglalkozni – állítja Filippov Gábor politológus, történész, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Rávilágít, hogy miért hibás a magyar gazdaságszerkezet, miért mérgező a múltról beszélni a jövő helyett, s mit kell tenni a mindenkori kormánynak a felzárkózásért.","shortLead":"\"Magyarország ma nem a nemzethalál felé vágtat\", tehát illő lenne más, fontosabb dolgokkal is foglalkozni – állítja...","id":"20200921_Filippov_Gabor_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116eed7d-e659-4a4a-a506-596253236b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb89971e-072e-488e-b98d-bdaaea411381","keywords":null,"link":"/360/20200921_Filippov_Gabor_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:00","title":"\"Egyre fokozódó ütemben fogunk lemaradni\" – Filippov Gábor a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft több mint 2300 milliárd forintnyi dollárt költ a ZeniMax Mediára, amely, amely több közismert, sőt kultikus játék mögött áll.","shortLead":"A Microsoft több mint 2300 milliárd forintnyi dollárt költ a ZeniMax Mediára, amely, amely több közismert, sőt kultikus...","id":"20200921_microsoft_bethesda_zenimax_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349a6d44-60ce-40c6-8d6b-72d6ae614a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_microsoft_bethesda_zenimax_felvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:03","title":"Lecsapott a Microsoft a Zenimaxra, 2300 milliárd forintért övék lesz a Doom és a Fallout is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","id":"20200921_nyitobeszed_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf51501a-8ca1-4938-8442-52127d6d7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:25","title":"Orbán: Az egészségügyet fel kell készíteni akár 400 ezer fertőzöttre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdde1f2-0e03-4f08-adb2-1bb8581236de","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:59","title":"Marabu Féknyúz: Mielőtt rámuszítaná az oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b020a0-c396-418e-b8e7-3cd75c9e75d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"245 lóerős a konnektoros hibrid.","shortLead":"245 lóerős a konnektoros hibrid.","id":"20200921_Igeretesen_megy_versenypalyan_is_a_zold_rendszamos_Skoda_Octavia_RS","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b020a0-c396-418e-b8e7-3cd75c9e75d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3358306-eb3b-4975-8db1-aa5f6cab0c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Igeretesen_megy_versenypalyan_is_a_zold_rendszamos_Skoda_Octavia_RS","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:45","title":"Ígéretesen megy versenypályán is a zöld rendszámos Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497a184d-66e4-422f-964d-97a07984fe3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Milyen volt az ön édesanyja? Vajon milyen anyai mintát adott tovább? És ön milyet fog? A legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban az anyánkhoz, az anyasághoz való viszonyunkat járjuk körül szakértő szerzőinkkel. ","shortLead":"Milyen volt az ön édesanyja? Vajon milyen anyai mintát adott tovább? És ön milyet fog? A legújabb HVG Extra...","id":"20200922_Kozelebb_kerulni_a_belso_anyankhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497a184d-66e4-422f-964d-97a07984fe3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2248da3-8b3d-45ae-8c70-5d74ecb8e261","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200922_Kozelebb_kerulni_a_belso_anyankhoz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:15","title":"Hogyan kerüljünk közelebb a belső anyánkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AR-12 nevű szer az olyan vírusok ellen már működik, mint a zika, a mumpsz és a kanyaró. Amerikai kutatók most a koronavírus ellen is bevetnék.","shortLead":"Az AR-12 nevű szer az olyan vírusok ellen már működik, mint a zika, a mumpsz és a kanyaró. Amerikai kutatók most...","id":"20200923_kiserleti_gyogyszer_rak_ar_12_koronavirus_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b530f1-6da1-48b6-8c98-f90628eba8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_kiserleti_gyogyszer_rak_ar_12_koronavirus_kezeles","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:40","title":"Amerikai kutatók: egy rák ellen használt kísérleti gyógyszer a koronavírus ellen is hatásos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]