Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők legnagyobb otthonteremtési programját ígérte meg Novák Katalin; leállt a Hajógyári-sziget gátépítésének előkészítése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők...","id":"20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5f5f0-b474-4d4b-93d1-7ff547a34f01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","timestamp":"2020. szeptember. 27. 07:00","title":"És akkor már Matolcsy György sem látja fényesen a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","shortLead":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","id":"20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dc3acc-ce76-46ab-b143-0afb2727d8dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:11","title":"Kuncze Gábor koronavírusos, intenzív osztályon ápolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami támogatások összege, bár még így is 60 milliárd lett. A külügyminisztérium saját támogatásaival együtt majdnem 100 milliárd ment határon túlra, és akadnak még ismeretlen tételek a költségvetésben.","shortLead":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami...","id":"20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c418c94f-33f3-461b-8d52-cd1668f0bbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:00","title":"Megtört a lendület: a kormány csak a tervezett pénz dupláját tolta ki határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"De 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"De 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200927_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b1aead-2462-4c03-a571-38499f5bde95","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:19","title":"Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","shortLead":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","id":"20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135db305-9c1f-4a0d-84f5-5350049fa8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:32","title":"Jövőre elfogynak a kedvezményes áfás lakások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fbc005-abee-401c-ab05-73e9e4e85307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először megpróbálták beindítani, de amikor ez nem sikerült, inkább eltolták és felismerhetetlenre törték. ","shortLead":"Először megpróbálták beindítani, de amikor ez nem sikerült, inkább eltolták és felismerhetetlenre törték. ","id":"20200926_szetvert_auto_monori_szelfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fbc005-abee-401c-ab05-73e9e4e85307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57965d78-db84-40c9-8e36-7e6c8bc3a0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_szetvert_auto_monori_szelfi","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:35","title":"Teljesen szétverték az autót a monori fiatalok, majd szelfiztek a tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta először veszítettek pontot.","shortLead":"Február óta először veszítettek pontot.","id":"20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113636e7-ab10-4599-aa95-cd71506c55ca","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:02","title":"Sorozatban 23 győzelem után veszített a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte az aktív fertőzöttek száma a 18 ezret.","shortLead":"Átlépte az aktív fertőzöttek száma a 18 ezret.","id":"20200927_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1970b365-bb76-4416-b1a6-8ac117b44fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:37","title":"Koronavírus: 937 új fertőzött, 6 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]