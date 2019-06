Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ma van a Múzeumok éjszakája, amelyen országszerte 400 intézmény csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","shortLead":"Ma van a Múzeumok éjszakája, amelyen országszerte 400 intézmény csaknem kétezer programja közül válogathatnak...","id":"20190622_Ma_jon_a_Muzeumok_ejszakaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafc839-1147-4525-8d5e-8540dba7cc52","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Ma_jon_a_Muzeumok_ejszakaja","timestamp":"2019. június. 22. 07:26","title":"Ma jön a Múzeumok éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós vívmány, hogy a Google a konkurensek közüli választásra hívja fel az androidos felhasználók figyelmét. A felajánlott keresőlehetőségek között van egy igen különleges is.","shortLead":"Uniós vívmány, hogy a Google a konkurensek közüli választásra hívja fel az androidos felhasználók figyelmét...","id":"20190621_android_play_aruhaz_egyeb_keresoszolgaltatasok_telepitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9235b6a-1e8b-405a-bc9f-e2067768394b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_android_play_aruhaz_egyeb_keresoszolgaltatasok_telepitese","timestamp":"2019. június. 21. 12:03","title":"Androidosok, figyelem: minden telefonon fel fog ugrani ez a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c51ae7-51f7-49fc-9266-210077bc189f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen furcsa baleset történt Berlinben, ahol egy férfi úgy döntött, a Spree-folyó egyik hídján állva könnyít magán.","shortLead":"Igen furcsa baleset történt Berlinben, ahol egy férfi úgy döntött, a Spree-folyó egyik hídján állva könnyít magán.","id":"20190622_Tobben_megserultek_Berlinben_miutan_egy_ferfi_a_hidrol_a_vizbe_vizelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c51ae7-51f7-49fc-9266-210077bc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aebc4a-50a3-41bb-a9b1-e2f583390088","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Tobben_megserultek_Berlinben_miutan_egy_ferfi_a_hidrol_a_vizbe_vizelt","timestamp":"2019. június. 22. 10:46","title":"Többen megsérültek Berlinben, miután egy férfi a hídról a vízbe vizelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett fajhoz tartozó egyedeket vasárnap indítják útnak Csehországból. ","shortLead":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett...","id":"20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914368e0-8101-4347-8518-16f302786948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","timestamp":"2019. június. 22. 15:03","title":"Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sokak számára megnyugtató eredménnyel zárult a Facebook vizsgálata. A közösségi oldal üzemeltetői hivatalos közleményt adtak ki, melyből a tiltás oka mellett az is kiderült, hogy a hét során letiltott fiókok felhasználói újra használhatják a Facebookot.","shortLead":"Sokak számára megnyugtató eredménnyel zárult a Facebook vizsgálata. A közösségi oldal üzemeltetői hivatalos közleményt...","id":"20190622_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_fiok_facebook_valasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab09af-321d-4d56-b4aa-54173c3679c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_fiok_facebook_valasza","timestamp":"2019. június. 22. 06:43","title":"Visszakapcsolták a letiltott magyar Facebook-fiókokat, kiderült a zárolás oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14fb469-b4ae-4b03-8251-680445012180","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lassan egy hónap telt el az EP-választások óta, ám még mindig nem tudni, kik váltják az EU mostani vezetőit. És egyelőre nem is látszik, mi lesz az alkudozás végeredménye.","shortLead":"Lassan egy hónap telt el az EP-választások óta, ám még mindig nem tudni, kik váltják az EU mostani vezetőit. És...","id":"20190621_eu_csucs_tisztujitas_weber_juncker_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14fb469-b4ae-4b03-8251-680445012180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d982a3c4-507d-45c0-ae5e-1b086f958401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_eu_csucs_tisztujitas_weber_juncker_orban","timestamp":"2019. június. 21. 17:14","title":"EU-csúcs után: Most akkor veheti-e a sátorfáját Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f80707-568b-49ae-9c75-b5da75d73bc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Londonban és Halléban is történtek meglepetések.","shortLead":"Londonban és Halléban is történtek meglepetések.","id":"20190621_Teniszeredmenyek_hullanak_az_eselyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f80707-568b-49ae-9c75-b5da75d73bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311ccfa7-645d-49ab-8fc4-507c0811f521","keywords":null,"link":"/sport/20190621_Teniszeredmenyek_hullanak_az_eselyesek","timestamp":"2019. június. 21. 17:23","title":"Teniszeredmények: hullanak az esélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]