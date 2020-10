Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan szeretnének otthonról dolgozni.","shortLead":"Különös adókockázatot rejt a home office, a magyar törvények pedig nem készültek fel arra, hogy hirtelen sokan...","id":"20201001_home_office_munka_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072fe89-907c-4f02-8111-46c7b0d46bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_home_office_munka_ado","timestamp":"2020. október. 01. 12:17","title":"Az adózást is megkavarhatja a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be. Tavaly munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is béreltek nővéreket és műtősöket.","shortLead":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be...","id":"20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39024a48-539a-4329-ba3a-ae61a54e1610","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:52","title":"Nyugdíjas-szövetkezettől bérel munkaerőt a Péterfy-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion közötti szakaszt érinti a változás.","shortLead":"Az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion közötti szakaszt érinti a változás.","id":"20201002_2es_metro_potlobusz_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e94941c-fdcf-45c4-8300-82e28750a002","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_2es_metro_potlobusz_karbantartas","timestamp":"2020. október. 02. 10:16","title":"Busz jár majd a 2-es metró helyett két hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","shortLead":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","id":"20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca7918-a852-4db9-8811-d0fb8f0a5315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","timestamp":"2020. október. 02. 04:14","title":"88 millió forint még úgy is sok, hogy egyedi ez az Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d59f852-e79a-47db-b7d1-0c244c71fe54","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A világunk kaotikus, kiszámíthatatlan, tele álhírekkel és bizonytalan üzleti-szervezeti reakciókkal. Erre válaszol az agilis munkamódszer, amely teljes vállalati szinten értékelhető és számokban kimutatható pozitív eredményt mutat. Az agilissal járó adaptivitás és kreativitás a toborzást is forradalmasítja. Nézzük, mitől olyan népszerű a közösség erejére építő recruitment modellje! ","shortLead":"A világunk kaotikus, kiszámíthatatlan, tele álhírekkel és bizonytalan üzleti-szervezeti reakciókkal. Erre válaszol...","id":"20201001_4_recruitment_meroszam_amin_javit_az_agilis_modszertan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d59f852-e79a-47db-b7d1-0c244c71fe54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d7675d-7dac-4d19-a3f3-603b3922914c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201001_4_recruitment_meroszam_amin_javit_az_agilis_modszertan","timestamp":"2020. október. 01. 10:30","title":"4 recruitment mérőszám, amin javít az agilis módszertan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már öt magyarországi megyét minősített \"vörösnek\" a német közegészségügyi intézet. ","shortLead":"Már öt magyarországi megyét minősített \"vörösnek\" a német közegészségügyi intézet. ","id":"20201001_Koronavirus_nemetorszag_magyar_megye_kockazatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c5f5e-689f-4949-827f-e50b6fb80279","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Koronavirus_nemetorszag_magyar_megye_kockazatos","timestamp":"2020. október. 01. 10:00","title":"A németek újabb három magyar megyét nyilvánítottak kockázatosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak otthont adó – hegyvidéke, ahol a hegyimentők jetpacket húznak a hátukra.","shortLead":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak...","id":"20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60474091-e951-4886-afb7-ab108fe97bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Videó: Repülő ember mentheti a bajba jutott kirándulókat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","shortLead":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","id":"20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a2830-97b2-4e45-9dd4-34f8c0a7663a","keywords":null,"link":"/elet/20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","timestamp":"2020. október. 01. 11:15","title":"Nagyot változik az időjárás a hétvégén, akár 10 fokkal is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]