[{"available":true,"c_guid":"555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boros Anita, az innovációs minisztérium (ITM) államtitkára és kutatócsapata is nyert milliókat az idei OTKA-lista szerint, ám Boros nevét később lecserélték a pályázatban, a munka pedig eltűnt – hogy aztán egy másik kategóriában előbukkanjon.","shortLead":"Boros Anita, az innovációs minisztérium (ITM) államtitkára és kutatócsapata is nyert milliókat az idei OTKA-lista...","id":"20201001_itm_palkovics_laszlo_otka_palyazat_boros_anita_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b28d1-192f-4613-945f-73cff413dae9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_itm_palkovics_laszlo_otka_palyazat_boros_anita_allamtitkar","timestamp":"2020. október. 01. 15:18","title":"Érdekes fordulatokat vesz az ITM államtitkárának győztes OTKA-pályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az asszony a kórházban életét vesztette.","shortLead":"Az asszony a kórházban életét vesztette.","id":"20201001_busz_91_eves_no_pecs_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c89aa07-d3b4-4b0a-84b4-fa3d37a9e328","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_busz_91_eves_no_pecs_korhaz","timestamp":"2020. október. 01. 19:35","title":"91 éves nőt ütött el egy busz Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 130 lóerős alapmodell valamivel 9 millió forint alatt indul itthon.","shortLead":"A 130 lóerős alapmodell valamivel 9 millió forint alatt indul itthon.","id":"20201001_magyarorszagon_az_uj_vw_tiguan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edcda96-1aba-408c-b9fb-c45b4268d0ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_magyarorszagon_az_uj_vw_tiguan","timestamp":"2020. október. 01. 09:21","title":"Magyarországon az új VW Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) alapítójának - közölték a fesztivál vezetői a felkérésükre elvégzett tudományos kutatás eredményeiről. ","shortLead":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek...","id":"20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054261ee-eaab-4dcd-859c-da96ecfc22c9","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","timestamp":"2020. október. 01. 10:17","title":"Hithű náci volt a Berlinale alapítója, ezt már kutatás is megerősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7856d8a0-ca36-4c48-b8ec-49ab306f8e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön másodszorra is találkoztak az összeállt pártok vezetői.","shortLead":"Csütörtökön másodszorra is találkoztak az összeállt pártok vezetői.","id":"20201002_ellenzek_talalkozo_2022_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7856d8a0-ca36-4c48-b8ec-49ab306f8e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1485a7-5201-41bc-b6af-9d0aa62c4487","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_ellenzek_talalkozo_2022_osszefogas","timestamp":"2020. október. 02. 09:39","title":"Elkezdte írni közös programját 2022-re az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott elővásárlási jogáról, zöld utat adva ezzel a Cifra malom megvásárlásához. ","id":"20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18f1396-a2f9-4f30-b518-0464788fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27448bd8-6859-467b-86c5-9ff020b8c0c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_hell_tata_oreg_to_worldinvest_ingatlan","timestamp":"2020. október. 01. 20:12","title":"Újabb ingatlant vesz a tatai tó partján a luxushotelt is építő cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","shortLead":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","id":"20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e56c7-bab1-48cf-86b5-17e91eafb39c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:51","title":"Még a költözés előtt padlóra kerülhet a Magyar Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltüntette a kulcsot, arra azonban nem számított, hogy a torkán akad. ","shortLead":"Eltüntette a kulcsot, arra azonban nem számított, hogy a torkán akad. ","id":"20201001_Majdnem_belehalt_mutatvanyaba_egy_fiatal_buveszpalanta_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5548cfc3-b530-46b8-b694-ea0897fa850d","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Majdnem_belehalt_mutatvanyaba_egy_fiatal_buveszpalanta_a_Balatonnal","timestamp":"2020. október. 01. 14:08","title":"Majdnem belehalt mutatványába egy fiatal bűvész a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]