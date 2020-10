Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf756b7-4d1e-4e05-9ba8-de8ed42586d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában is.","shortLead":"Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését...","id":"20201004_Tobb_ujpesti_focista_koronavirusos_lett_de_nem_aruljak_el_kik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf756b7-4d1e-4e05-9ba8-de8ed42586d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac7c004-48b7-4511-becc-d0744b122e91","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Tobb_ujpesti_focista_koronavirusos_lett_de_nem_aruljak_el_kik","timestamp":"2020. október. 04. 12:37","title":"Több újpesti focista koronavírusos lett, de nem árulják el, kik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab9fdf-c041-44a5-98de-89ae990bcfbc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor, amikor átszakadt a gát és vörösiszap öntött el több települést Ajka mellett, még csak sejteni lehetett, hogy nem természeti katasztrófa történt. A felelősöket már aznap elkezdték keresni, a politikusoknak egy hét kellett csak, hogy megmondják, szerintük ki a bűnös, de a bíróság azóta sem jutott el a jogerős ítéletig. Áttekintettük, mi vezethetett el az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar ipari katasztrófájához, és mi történt az azóta eltelt tíz évben.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor, amikor átszakadt a gát és vörösiszap öntött el több települést Ajka mellett, még csak sejteni...","id":"20201003_vorosiszap_ajka_kolontar_devecser_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab9fdf-c041-44a5-98de-89ae990bcfbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432be4bb-ec87-436b-a68c-21651bee95c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_vorosiszap_ajka_kolontar_devecser_evfordulo","timestamp":"2020. október. 03. 07:00","title":"Tíz évvel a vörösiszap-katasztrófa után: a Mal Zrt. már nincs sehol, de a jogerős ítéletre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d990432-92b0-44dc-bc46-f8dc5c7cebef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_koronavirus_jarvanyterkep_favipiravir_hatekonysaga_abouthungary_twitter_elektromos_fogkefe_kornyezeti_hatasa","timestamp":"2020. október. 04. 12:03","title":"Ez történt: sok betegnél bevált a favipiravir, magyar betegek is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer akár 140 évet is kaphat.","shortLead":"A producer akár 140 évet is kaphat.","id":"20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed413-e22e-4aad-9e86-d313fcc7cfb4","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Harvey_Weinstein_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. október. 03. 12:03","title":"Újabb hat esetben vádolják szexuális visszaéléssel Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer ellen. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer...","id":"20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845318-63b2-4d50-8441-433eba5a15e8","keywords":null,"link":"/360/20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","timestamp":"2020. október. 03. 16:30","title":"Wartburg helyett Opel: 30 éve szűnt meg az NDK – 1990. október 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt világban, a semmiből kinövő panelnegyedek vonalas esztétikája: csak néhány évtizeddel ezelőtti, mégis alig ismert számunkra az a Nagyvárad, amibe egy amatőr fotós lencséjén keresztül leshetünk be, bepillantva a Ceaușescu alatti magyar polgárság hétköznapjaiba.","shortLead":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt...","id":"20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c9f59-2dcc-4b38-a931-71a1e420d58a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","timestamp":"2020. október. 02. 18:30","title":"Város a határon - Heti Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és túlsúlya növeli a súlyosabb tünetek kialakulásának kockázatát. ","shortLead":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és...","id":"20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea06142-bfd8-4898-b1f2-6b8ea110d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 02. 23:35","title":"Kórházba szállították Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d102c45-e596-4c2e-8f44-d80b2cd32231","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Magyarország a keleti blokk országainak az élen indult a szabadság határainak felderítésére, és sajátos utat járt be az átalakulás során. A szovjet típusú rendszer hazai ellenzéke már évekkel a szabad választások meghirdetése előtt rivalizáló csoportokra szakadt, és ez éppúgy ősforrása lehet a demokrácia későbbi, fokozatos leépülésének, mint az, hogy a sajátos tárgyalásos jelleget öltő rendszer-átalakításból a társadalom zöme kimaradt. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának második részében a belpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Magyarország a keleti blokk országainak az élen indult a szabadság határainak felderítésére, és sajátos utat járt be...","id":"20201003_Targyalasos_forradalom__Drotvago_sorozat_2_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d102c45-e596-4c2e-8f44-d80b2cd32231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8a1a32-b526-4bea-9786-68e4bf0d78be","keywords":null,"link":"/360/20201003_Targyalasos_forradalom__Drotvago_sorozat_2_resz","timestamp":"2020. október. 03. 13:30","title":"Az 1989-es tárgyalásos forradalom – Drótvágó sorozat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]