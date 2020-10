Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A válogatott-mérkőzések bevételeivel trükköztek, adócsalás a vád. ","shortLead":"A válogatott-mérkőzések bevételeivel trükköztek, adócsalás a vád. ","id":"20201008_Adocsalas_miatt_rohantak_meg_a_rendorok_a_nemet_labdarugoszovetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f27958-0685-40e9-8f12-29194928289a","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Adocsalas_miatt_rohantak_meg_a_rendorok_a_nemet_labdarugoszovetseget","timestamp":"2020. október. 08. 16:12","title":"Rendőrök lepték el a Német Labdarúgó-szövetség irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle álláspontokat - ebben nem segít a magyar miniszterelnök politikája.","shortLead":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle...","id":"20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfbda7e-1dd5-484e-a103-6ce325c13b91","keywords":null,"link":"/360/20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"Guardian: Az orbánizmus gátolja az európai migrációs politika átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is magával húzza.","shortLead":"A nagy haditechnikai beszerzések miatt van rájuk szükség. A német vezérlési precizitás várhatóan a magyar rendszert is...","id":"20201008_magyar_honvedseg_nemet_beszerzesek_tankok_harcjarmuvek_nemet_nyelvtudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab865f2-e90b-45d2-9169-b5db1effa5f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_magyar_honvedseg_nemet_beszerzesek_tankok_harcjarmuvek_nemet_nyelvtudas","timestamp":"2020. október. 08. 07:48","title":"Keresik a németeseket a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf1f271-92db-4d20-b884-9d3520d0c7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játékost őrizetbe vették, a rendőrség garázdaság és súlyos testi sértés miatt nyomoz.","shortLead":"A játékost őrizetbe vették, a rendőrség garázdaság és súlyos testi sértés miatt nyomoz.","id":"20201008_szemserules_foci_somogyvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf1f271-92db-4d20-b884-9d3520d0c7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e46c2f5-8f77-4546-bf69-328ada64eb84","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_szemserules_foci_somogyvar","timestamp":"2020. október. 08. 19:37","title":"Vizespalackkal dobták meg a meccsen a klubvezetőt, maradandó szemsérülést szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett milliárdos. A fideszesek látnak veszélyeket a választás előtt, de a hadba hívó szólamokra már immunisak. ","shortLead":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett...","id":"20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad142c0d-ef29-478a-b716-f5d645a82f63","keywords":null,"link":"/360/20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","timestamp":"2020. október. 09. 07:10","title":"Orbánnak is kezdhet kellemetlen lenni Mészáros, a fideszesek félnek, hogy rájuk ég a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","shortLead":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","id":"20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271bb04f-0b8f-453f-b4e9-518bb14299a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","timestamp":"2020. október. 08. 07:59","title":"Vége a legdurvább Lada Niva gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","id":"20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a98cda-8aab-43ea-bf2b-ff20da064306","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","timestamp":"2020. október. 07. 10:23","title":"Megállt a koronavírus koncentrációjának növekedése a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem áll jogában visszatartani vagy késleltetni a béreket.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem...","id":"20201007_tasz_szfe_szarka_gabor_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ef4bcd-949e-4aa6-810b-c621d743c52d","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tasz_szfe_szarka_gabor_kancellar","timestamp":"2020. október. 07. 13:15","title":"TASZ: Az SZFE kancellárjának nincs joga visszatartani a munkabéreket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]