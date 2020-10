Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa tünetmentes, de van egy koronavírusos kollégája.","shortLead":"A Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa tünetmentes, de van egy koronavírusos kollégája.","id":"20201012_Karanten_Varhelyi_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e561a-d184-4442-a7b5-d42434aed72d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Karanten_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2020. október. 12. 09:02","title":"Karanténba vonul Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházási költségéből. Az egyházi óvodák viszont közel 5,5 milliárd forinthoz jutottak.","shortLead":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház...","id":"20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9e9434-5c8c-441c-8ff4-c407ae6b3a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","timestamp":"2020. október. 11. 21:01","title":"A kormány pénzt vett el az operaházi beruházástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201013_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5fd2a-6f38-4fdf-8943-96dcbfb76768","keywords":null,"link":"/360/20201013_Radar360","timestamp":"2020. október. 13. 08:00","title":"Radar360: Botrányhullám a szerencsi időközi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek segítik abban a fiatal lányokat, hogy ne prostituáltak legyenek, hanem informatikusok az 1,3 milliárd lakosú országban. Komoly gondot jelent azonban, hogy nem tudnak elhelyezkedni a saját lakhelyükön.","shortLead":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek...","id":"20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e74bcb-02ab-4de5-a0c5-7fc3d4a148e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","timestamp":"2020. október. 12. 15:48","title":"A koronavírus miatt életformát váltanának az indiai falvak, ahol eddig a prostitúcióból élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába a hatalmas társadalmi megosztottság, a világjárvány, vagy épp a Legfelső Bíróság feltöltésének kérdése, az amerikai választási kampány egyik legfontosabb kérdése már megint az lehet: mennyi pénz van az emberek zsebében. Ahogy közeledik a választás napja, egyre többen figyelnek nemcsak arra, hogy mit tesz Donald Trump, hanem arra is, hogy mit jelentene a gazdaság számára Joe Biden győzelme.","shortLead":"Hiába a hatalmas társadalmi megosztottság, a világjárvány, vagy épp a Legfelső Bíróság feltöltésének kérdése...","id":"20201012_usa_biden_trump_valasztas_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b1cff-9d63-4b06-b77f-00a21db84964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_usa_biden_trump_valasztas_amerika","timestamp":"2020. október. 12. 14:00","title":"Mire számíthat az USA és a világ, ha Joe Biden lesz a következő amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan település, ahol már tizenöt éve nincs háziorvos.","shortLead":"Van olyan település, ahol már tizenöt éve nincs háziorvos.","id":"20201012_haziorvos_magyarorszag_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd56bb7-bb48-425e-805d-15fa20dce8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_haziorvos_magyarorszag_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 12. 11:32","title":"Több mint 700 ezer embernek nincs háziorvosa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.","shortLead":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt...","id":"20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf22e4e-b89f-4379-a714-0b68da688158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","timestamp":"2020. október. 12. 15:10","title":"Szijjártó Péter kioktatta az uniós külügyminisztereket az EU alapszerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]