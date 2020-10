Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára kegyelemdöfés lesz.","shortLead":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára...","id":"20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df915ee4-06f7-4e3d-b183-93bc51e4eb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","timestamp":"2020. október. 12. 10:51","title":"BKIK: Kivonulhatnak a cégek Budapestről a válságadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született. Most azért állt a nyilvánosság elé, hogy ismertesse a valódi okokat.","shortLead":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született...","id":"20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6e248-6325-4f7d-ad57-ef85f7471079","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","timestamp":"2020. október. 12. 16:26","title":"A család ügyvédje szerint Bogdán László halálához közük volt a helyi beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","shortLead":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","id":"20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f982b15f-0add-4701-aaa3-62f9429dc250","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","timestamp":"2020. október. 12. 09:43","title":"Szabadulni akart az „átoktól”, ezért küldte vissza Pompejibe az ellopott tárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","shortLead":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","id":"20201013_psz_koronavirus_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd5633-c3ed-489e-ad60-08545fa3333c","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_psz_koronavirus_tanitas","timestamp":"2020. október. 13. 19:20","title":"Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","shortLead":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","id":"20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d50cd0f-87ae-438c-8bd6-633a93edae2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","timestamp":"2020. október. 12. 16:06","title":"Százmilliókat fialt Mészároséknak a paksi távfűtéses cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201013_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5fd2a-6f38-4fdf-8943-96dcbfb76768","keywords":null,"link":"/360/20201013_Radar360","timestamp":"2020. október. 13. 08:00","title":"Radar360: Botrányhullám a szerencsi időközi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","id":"20201012_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff2ab2-5f24-40b3-8ddb-ac94403bc755","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 12. 08:53","title":"Koronavírus: 1173 új fertőzött és 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan település, ahol már tizenöt éve nincs háziorvos.","shortLead":"Van olyan település, ahol már tizenöt éve nincs háziorvos.","id":"20201012_haziorvos_magyarorszag_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd56bb7-bb48-425e-805d-15fa20dce8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_haziorvos_magyarorszag_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 12. 11:32","title":"Több mint 700 ezer embernek nincs háziorvosa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]