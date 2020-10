Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros \"bizalmasaként\" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.","shortLead":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték...","id":"20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94c548-8973-476e-83a0-681cc70cb52e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","timestamp":"2020. október. 14. 10:17","title":"A túszok kiszabadítására kapott pénzt Gucci-táskára költötte a vatikáni bíboros barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","shortLead":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","id":"20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6140d1d0-0e9b-4209-bed5-31d343a7d3ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","timestamp":"2020. október. 12. 20:29","title":"Újra az egész országból szállíthatók baromfitermékek Thaiföldre és Japánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár újdonságának, köztük elsősorban az idei iPhone-oknak bemutatása. Az interneten élőben követhetjük az eseményeket.","shortLead":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár...","id":"20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7273d54-ea20-41ca-abd2-71b2896c3e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","timestamp":"2020. október. 13. 10:03","title":"Élőben nézheti ma este az új iPhone-ok érkezését, mutatjuk a hivatalos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel Csabával tervezett, ám meghiúsult találkozóról, és hogy a félév végén a nyilvános vizsgák fogják bizonyítani, hogy rendben zajlik az oktatás a blokád alá vont egyetemen. ","shortLead":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel...","id":"20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeb49fa-8e0c-4c4d-9148-7eb5e0e889e0","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","timestamp":"2020. október. 13. 15:45","title":"Novák Eszter: A hallgatóktól nagyon gyorsan bocsánatot kellene kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely szerint fontos, hogy az első év végén számot adjon az eddigi eredményekről.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint fontos, hogy az első év végén számot adjon az eddigi eredményekről.","id":"20201013_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3ad2-344c-4de7-8f0e-43e007f5e7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2020. október. 13. 08:49","title":"Karácsony listába szedte, mi minden történt Budapesten, mióta ő a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A New York Times uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Roszatom volt vezérigazgatója is érintett.","shortLead":"A New York Times uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Roszatom volt vezérigazgatója is érintett.","id":"20201014_Navalnij_orosz_vedelmi_miniszterium_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81130ef-f25d-4f36-b0cc-a55257145622","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Navalnij_orosz_vedelmi_miniszterium_Europai_Unio","timestamp":"2020. október. 14. 17:05","title":"Navalnij-ügy: EU-s tiltólistára kerülhet Putyin több bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban a járványhelyzet továbbra is \"rendkívül feszült\", nem mindenki tartja be az egészségvédelmi előírásokat, ami hozzájárult ahhoz, hogy az újonnan fertőzöttek száma 26 százalékkal emelkedett az előző hetihez képest – jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdán a parlamenti alsóház szakbizottságának.","shortLead":"Oroszországban a járványhelyzet továbbra is \"rendkívül feszült\", nem mindenki tartja be az egészségvédelmi előírásokat...","id":"20201014_Negyedevel_megugrott_az_uj_fertozottek_szama_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c07ac-a769-4834-a497-cf6d91901ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Negyedevel_megugrott_az_uj_fertozottek_szama_Oroszorszagban","timestamp":"2020. október. 14. 16:32","title":"Negyedével megugrott az új fertőzöttek száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","shortLead":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","id":"20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e71cd0-69c0-4f5f-aa61-35b26b579438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","timestamp":"2020. október. 13. 12:45","title":"Ilyen egy teljes mértékben hulladékból készült autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]