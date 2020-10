Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén Moszkvában tűzszüneti egyezményt.\r

\r

","shortLead":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén...","id":"20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda2581-dc9c-4c25-a9e7-85fc3cb88bfd","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","timestamp":"2020. október. 14. 17:48","title":"Azerbajdzsán Örményországot lőtte. Mit lép erre Oroszország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álláshalmozó rendező nagyon is beleillene a Macbeth 4. felvonásába – nyilatkozta Csáki Judit a tekintélyes amerikai külpolitikai szaklapnak, a Foreign Policy-nek.","shortLead":"Az álláshalmozó rendező nagyon is beleillene a Macbeth 4. felvonásába – nyilatkozta Csáki Judit a tekintélyes amerikai...","id":"20201014_Csaki_Judit_Vidnyanszky_Orban_Macbethje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a26e52f-529e-4019-b4aa-ede479a4766f","keywords":null,"link":"/360/20201014_Csaki_Judit_Vidnyanszky_Orban_Macbethje","timestamp":"2020. október. 14. 07:37","title":"Csáki Judit: Vidnyánszky Orbán Macbeth-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani a kezdőcsapaton.\r

","shortLead":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani...","id":"20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5969935-0c52-4a2b-aba9-fd14930e5649","keywords":null,"link":"/sport/20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. október. 14. 20:04","title":"Ezzel a kezdővel megy neki az oroszoknak a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina, 2021 utolsó hónapjaira elérheti a magyar gazdaság azt a szintet, ahol 2019 végén állt.","shortLead":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina...","id":"20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd4f147-3517-4000-b811-c9daa9402923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","timestamp":"2020. október. 13. 11:37","title":"Takarékbank: Nagyobb lehet az idei recesszió a vártnál, de 2021 jó év lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Ridley Scott lesz.



","shortLead":"A rendező Ridley Scott lesz.



","id":"20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3203a3d-1051-43ab-b004-f78b286f4107","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","timestamp":"2020. október. 15. 10:13","title":"Napóleon-film készülhet Joaquin Phoenix-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását. A digitalizáció és az automatizáció sokat segíthetnek, de jellemzően nagyberuházásokról van szó, amikhez biztos üzleti alap kell, illetve alaposan előkészítve kell őket végrehajtani.","shortLead":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását...","id":"20201014_ipar_40_kkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbde8565-b0d8-40ee-a16c-1fd4b2f05e05","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_ipar_40_kkv","timestamp":"2020. október. 14. 11:15","title":"A kisebb cégeknek is van keresnivalójuk az ipar 4.0-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül működő, magánkezdeményezésű szerveződésnek tekinti.","shortLead":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül...","id":"20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e698b33-a362-4650-b8f9-7db153e599d6","keywords":null,"link":"/elet/20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","timestamp":"2020. október. 13. 13:20","title":"Mindenkinek névvel kellene nyilatkoznia az SZFE-n, hogy együttműködik-e az új vezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","shortLead":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","id":"20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bf5e41-95a6-4646-b068-6f05efc6d93b","keywords":null,"link":"/sport/20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","timestamp":"2020. október. 14. 18:21","title":"Elkapta a koronavírust Milák Kristóf úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]