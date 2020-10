Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai teszteket általában akkor függesztik fel, ha az alany megbetegszik vagy a szer valamilyen mellékhatást okoz nála. Azt nem tudni, hogy az Eli Lilly esetében mi történt pontosan.","shortLead":"A klinikai teszteket általában akkor függesztik fel, ha az alany megbetegszik vagy a szer valamilyen mellékhatást okoz...","id":"20201014_koronavirus_vakcina_oltas_oltoanyag_eli_lilly_klinikai_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c33403-19de-4044-ad11-a1a155929f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_vakcina_oltas_oltoanyag_eli_lilly_klinikai_teszt","timestamp":"2020. október. 14. 08:33","title":"Elővigyázatosságból újabb koronavírus-gyógyszer tesztelését állítják le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8720798e-8d8e-48d8-b354-40cb05415b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak a most bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki egyik fontos, környezetvédelmi okokra hivatkozva meghozott döntését, hanem a régebbi, de még forgalmazott mobilokra is.","shortLead":"Az Apple nemcsak a most bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki egyik fontos, környezetvédelmi okokra hivatkozva...","id":"20201014_apple_iphone_11_se_tolto_fulhallgato_mi_van_a_dobozban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8720798e-8d8e-48d8-b354-40cb05415b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb67a6df-fc89-4599-8d40-f892da23c3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_iphone_11_se_tolto_fulhallgato_mi_van_a_dobozban","timestamp":"2020. október. 14. 10:49","title":"Meglepetés érheti mostantól, ha új iPhone-t vesz: se töltő, se füles nem lesz a dobozokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több, mint 1500 főt ápolnak kórházban és 160-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Több, mint 1500 főt ápolnak kórházban és 160-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201013_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6d7b68-cc55-42b1-923c-e271f4a8ad02","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 13. 08:39","title":"Meghalt 28 beteg és 1025 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c73360-e72d-4f34-86dc-ff0d104768e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Afrika legmagasabb hegyén eddig 28 négyzetkilométernyi területet perzseltek fel a lángok.\r

","shortLead":"Afrika legmagasabb hegyén eddig 28 négyzetkilométernyi területet perzseltek fel a lángok.\r

","id":"20201014_kilimandzsaro_tuz_langok_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45c73360-e72d-4f34-86dc-ff0d104768e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49098676-32ec-4ecd-afbb-a55ee2b9489d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_kilimandzsaro_tuz_langok_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 14. 18:47","title":"Negyedik napja lángol a Kilimandzsáró – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magasépítő projekten nincs ott annyi cég, mint ahányan az Ikarus-pályán összegyűltek.","shortLead":"Egy magasépítő projekten nincs ott annyi cég, mint ahányan az Ikarus-pályán összegyűltek.","id":"20201013_foci_epitoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcdcd71-79e8-4b9a-b755-4e4943d26f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201013_foci_epitoipar","timestamp":"2020. október. 13. 15:40","title":"Rendhagyó módon csaptak össze a magyar közbeszerzések nagy nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29db26b-33fe-4828-b119-42603deb1894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Mandur László az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász - írta a párt a Facebookon kedd este.","shortLead":"Elhunyt Mandur László az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász...","id":"20201014_mandur_laszlo_gyaszhir_orszaggyules_alelnok_mszp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29db26b-33fe-4828-b119-42603deb1894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c62531-0650-4941-8969-b9bb25065c66","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_mandur_laszlo_gyaszhir_orszaggyules_alelnok_mszp","timestamp":"2020. október. 14. 07:24","title":"Elhunyt Mandur László, az Országgyűlés korábbi alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni. A Fővárosi Törvényszék viszont megszüntette az eljárást, mert szerintük későn adta be a keresetét. A Kúria most elsőfokon az orvosnak adott igazat. ","shortLead":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni...","id":"20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d4daf-b98b-4d9e-8adc-4689d0eb4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. október. 13. 20:04","title":"Három évig perelhetnek a végkielégítésért az elbocsátott egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.","shortLead":"A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.","id":"202010134_idosotthon_kiskunfelegyhaza_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ee7f95-c306-4770-b881-5b46b6c2f617","keywords":null,"link":"/itthon/202010134_idosotthon_kiskunfelegyhaza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 14. 16:49","title":"Negyvennégy fertőzött közül hárman meghaltak egy kiskunhalasi otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]