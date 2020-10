Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","shortLead":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","id":"20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e12a847-c67d-4eea-bb3e-0db4da549a21","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. október. 14. 21:15","title":"Egy anya szerint székeken éjszakáznak a szülők a gyermekük mellett a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20201014_Radar360_Lekapcsolt_internet_az_SZFEn_borus_joslat_az_IMFtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d74f2d6-b682-4a2b-b3be-c0044612e4a4","keywords":null,"link":"/360/20201014_Radar360_Lekapcsolt_internet_az_SZFEn_borus_joslat_az_IMFtol","timestamp":"2020. október. 14. 08:30","title":"Radar360: Lekapcsolt internet az SZFE-n, borús jóslat az IMF-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","shortLead":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","id":"20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faa1998-602a-4db1-a713-e1f8b00291e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","timestamp":"2020. október. 14. 14:52","title":"Megint sikerült újat mutatni szabálytalan szállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy Fidesz-közeli üzleti kör az évek során rendkívül jutányos áron felvásárolta a híres-hírhedt Szelényi-ház lakásainak jelentős részét az önkormányzati bérlőkön keresztül – az önkormányzat hathatós együttműködésével.","shortLead":"Egy Fidesz-közeli üzleti kör az évek során rendkívül jutányos áron felvásárolta a híres-hírhedt Szelényi-ház lakásainak...","id":"20201014_Erzsebetvaros_fideszes_vezetese_elkotyavetyelte_Pest_egyik_elso_bordelyhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6a8f39-5040-4c6e-8890-3e28684c5e3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Erzsebetvaros_fideszes_vezetese_elkotyavetyelte_Pest_egyik_elso_bordelyhazat","timestamp":"2020. október. 14. 16:55","title":"Erzsébetváros fideszes vezetése elkótyavetyélte Pest egyik első bordélyházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d82fc-6e58-4bb1-beea-b1a72b585839","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Irodalom, festészet és az emberi hang: mindezzel dolgozó fiatal zeneszerzők mutatkoznak be a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon.","shortLead":"Irodalom, festészet és az emberi hang: mindezzel dolgozó fiatal zeneszerzők mutatkoznak be a CAFe Budapest Kortárs...","id":"202041_koncert__vilagpremierek_szeriaban_fischer_annie_night","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5d82fc-6e58-4bb1-beea-b1a72b585839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338889d6-0144-4bce-bcf3-08cfdd4d420b","keywords":null,"link":"/360/202041_koncert__vilagpremierek_szeriaban_fischer_annie_night","timestamp":"2020. október. 13. 14:00","title":"Van, akit egy film, mást a festészet ihletett meg - világpremierek Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A remdesivirtől azt várják, segít a súlyos állapotban lévő betegeken is.","shortLead":"A remdesivirtől azt várják, segít a súlyos állapotban lévő betegeken is.","id":"20201013_remdesivir_koronavirus_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe18825-d1f5-4ee6-8d59-5e6727290b63","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_remdesivir_koronavirus_debrecen","timestamp":"2020. október. 13. 19:56","title":"Megkezdték a magyar gyártású koronavírus-gyógyszer alkalmazását Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","shortLead":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","id":"20201014_Operativ_torzs_oktober_23","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c1405-5901-4ed3-84e1-576ded4df9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Operativ_torzs_oktober_23","timestamp":"2020. október. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: Csak a zászlófelvonást és a díjátadást tartják meg október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes kitalálni, milyen érzelmek ültek ki a viselője arcára.","shortLead":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes...","id":"20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835677b-a669-46c0-9288-7fa9158d95c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","timestamp":"2020. október. 13. 16:03","title":"Videó: Megcsinálták a fejhallgatót, ami képes látni az ember arckifejezéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]